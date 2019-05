Zmar hvězdy Dallasu. Sporný gól, pak NE změně. Další branka a… střídačka | iSport.cz

Ale nepředbíhejme. St. Louis vedlo po dvou třetinách v American Airlines Center 2:1, ve 48. minutě na modré čáře napřáhl k obávanému dělu bek Blues Colton Pareyko. Puk narazil do levého ramene brankáře Bishopa, který zkřivil bolestí obličej a skácel se na led. Odražený puk následně uzmul Alexander Steen, proto rozhodčí hru nepřerušili, a po jeho přihrávce skóroval Schwartz do odkryté branky.

VIDEO: Podívejte se na gól Jadena Schwartze

Bishop v té chvíli stále ležel v brankovišti a nechytal. "Je to na uvážení rozhodčích. Odvádí dobrou práci a mysleli si, že nebyl důvod, aby to odpískali. Hráči musí v takové situaci pokračovat ve hře a vypořádat se s tím," řekl trenér Dallasu Jim Montgomery. Jeho svěřenec John Klingberg byl jiného mínění. „Očekával jsem, že se hra zastaví. Ale už to nezměníme. Každopádně jsme nehráli dobře a nezasloužili jsme si vyhrát."

Blues přitom přestřílelo Dallas jen těsně 25:23.

Hvězda Dallasu bude v pořádku

Šéf střídačky St. Louis Craig Berube má za to, že sudí postupovali správně. "Pravidla říkají, aby nepřerušovali hru, dokud nemají jeho spoluhráči v držení kotouč. Také měl pořád masku na hlavě, proto se pokračovalo.“

Situaci odkryl ze svého pohledu i autor dělové rány od modré Parayko. Chtěl dát gól, ne někoho zranit. "Nikdy nechcete nikomu ublížit. Snažíte se, abyste netrefili prvního hráče a aby si střela našla cestu někam do růžku," uvedl.

Bishop po zotavení na střídačku zasignalizoval, že může pokračovat, že je v pořádku. Blues se ujali vedení 3:1 a za 33 vteřin bylo z jejich pohledu ještě lépe. Do úniku frnkl nováček Sammy Blais a dal výsledku definitivní podobu. V tu chvíli kouč Montgomery už k brankářské rošádě sáhl a mezi tři tyče nabruslil Anton Chudobin.

VIDEO: Podívejte se na trefu Sammyho Blaise

Sammy Blais’ first playoff game.



Walks in, claps one home.



Legend. #stlblues pic.twitter.com/tYCuDKeYSB — Blues Buzz (@bluesbuzzblog) 5. května 2019

Trenér Dallasu po utkání řekl, že je Bishop v pořádku, a předpokládá, že bude chytat i rozhodující duel. „Byl v pořádku, nebyl zraněný, komunikoval jsem s ním a řekl mi, že je OK. Jen chtěl, aby se do hry dostal i Anton, proto jsme střídali,“ zakončil povídání o kandidátovi na Vezina Trophy trenér Stars.

Na wikipedii nějaký smíšek okamžitě upravil i Bishopův profil. Do bitvy o finále Západní konference ale bude jednička Dallasu zřejmě připravena. Jak to dopadne?