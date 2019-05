Polák? Neumíme si to bez něj představit, chválí v Dallasu obránce | iSport.cz

Třiatřicetiletý Polák přišel do Texasu před sezonou z Toronta. Podepsal roční kontrakt na 1,3 milionu dolarů a doufal, že se prosadí. Každopádně počítal i s tím, že by na něj v nabité obraně mohla zůstat jen pozice sedmého beka. Dlouhodobá zranění brousků Stephena Johnse a Marca Methota z něj udělala stálého člena sestavy. A hlavně platného.

„Hraní bez něj si tady ani neumíme představit,“ vychválil českého obránce sám trenér Jim Montgomery. „Je přesnou definicí toho, co si představujete pod slovem ´hokejista´. Je to bojovník, který odmaká cokoliv mu řekneme. A je jedno, jestli to je 16 nebo 22 minut na led,“ chválí dál.

Přitom všechno mohlo být jinak. V polovině dubna 2017 si v bojích o Stanley Cup proti Washingtonu ošklivě přisedl nohu a každý, kdo viděl v jakých křečích se pověstný silák válí na ledě, musel okamžitě vědět, že je zle. Zlomenina nohy a následná reknovalescence byly tak náročné, že klub Čecha nominoval na Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji.

Tu sice nevyhrál, ale vlastně mu to bylo jedno. Pro Poláka byla pouť za uzdravením takovou duševní obrodou. Naučil se pracovat s vlastní myslí, a také s tím, co to znamená být šťastný. „Lidská mysl je silná zbraň, která vám při nemoci či při zranění může hodně pomoci,“ řekl pro NHL.com.

„Bavit se je v životě strašně důležité, nám sportovcům to navíc pomáhá v tom, abychom tolik nevnímali tlak,“ myslí si Polák. „Navíc máme dost zábavnou práci, tak proč si tohle všechno neužívat,“ pokračoval.

On sám se teď rozhodně baví. Letošní boje o Stanley Cup jsou skutečně plné překvapení a jedním z nich je právě tým Stars. Od něj asi nikdo na startu play off nečekal, že vyřídí jednoho z černých koní z Nashvillu a že takhle potrápí i Blues. Ti sice vyhráli šestý zápas 4:1, ale postup je stále otevřený.

Dallas má sice silné ofenzivní zbraně, ale hru má postavenou na famózním gólmanovi Benu Bishopovi a výtečné obraně. Například hru v oslabení mají Stars s úspěšností 94,3% vůbec nejlepší v lize

„I pro ni je Polák klíčový, stejně jako pro celou naši kabinu. Jeho pozitivní vliv na ledě i mimo něj je obrovský,“ přibližuje Montgomery.

Teď, ve druhém kole proti St. Louis, se navíc hodí také to, že Polák u Blues osm let působil. S chutí se tak pošťuchuje s kamarádem Vladimírem Tarasenkem a poskytuje i tajné tipy. K tomu je běžné, že úspěšně eliminuje silovou formaci soupeře vedenou Patrickem Maroonem.

„Tohle je skvělý útok a Roman je u nás jediný, kdo se mu dokáže postavit,“ říká jeden z jeho nejzkušenějších spoluhráčů Ben Lovejoy, jenž Dallas posílil v únoru během přestupové uzávěrky z New Jersey.

Sám vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem z roku 2016 byl po svém příchodu do Dallasu z Poláka překvapený. „Moc jsem o něm nevěděl, dost na mě zapůsobil. To, jakým stylem hraje, už v součanosti mnoho hráčů nedokáže,“ vysvětlil.

Když to bude Polákovi a Dallasu dál klapat, může z toho vzejít až trofej nejcennější. Když to nevyjde, určitě si touhle sezonou řekl aspoň o proloužení zámořské kariéry.