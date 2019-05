Přespřísní sudí znovu v akci. Tragické, zní ze zámoří po prohře Caroliny | iSport.cz

Carolina vedla po dvou třetinách v Bostonu 2:1 a obrat přišel právě ve chvílích, kdy hrála ve vlastním oslabení. To mimochodem není v letošní vyřazovací části její nejsilnější disciplína, s úspěšností 73,2% jsou horší už jen Tampa Bay a Toronto, které ale vypadly už v prvním kole.

Trest Jordana Staala, při kterém Bruins díky trefě Marcuse Johanssona v čase 42:26 srovnali na 2:2 byl ještě v pořádku. Ten si veterán hostujícího mužstva celkem zasloužil. Jenže hned patnáct vteřin po vstřelení branky putoval na trestnou lavici (poprvé) jeho spoluhráč Dougie Hamilton, a to už bylo rozhodnutí celkem kontroverzní.

NHL se v posledních letech změnila. Dříve poutala v sestřizích na tvrdé hity a prezentovala se jako soutěž plná ostrých hochů. Teď je tomu jinak. Vedení ligy dává důraz hlavně na trestání úderů údery do hlavy a kvůli tomu jsou rozhodčí mnohdy dost úzkorprsí. Jako kdyby zapomínali, že hokej je kontaktní sport.

Hamilton byl v čase 42:41 vyloučen za hrubost, kterou údajně praktikoval na Joakimu Nordströmovi. Přitom se bývalý obránce Bruins vlastě jen zapřel a pokusil se Švéda překvapit fyzickou vložkou. Rozhodčí byli nekompromisní a Hamilton musel na trestnou lavici.

This is the Hamilton roughing penalty pic.twitter.com/TVwy3f5O3P — Shayna (@hayyyshayyy) May 10, 2019

„Sudí, který se do takhle důležitého zápasu dostal díky tomu, jak je kvalitní, odpíská tohle? To je teda fór. Zlepšete to,“ vzkázal skrze svůj twitterový účet bývalý obránce a trojnásobný vítěz Stanley Cupu Aaron Ward.

Hamilton hlavně vydržel díky gólu Patrice Bergerona na lavici hanby jen 13 vteřin a jeho tým rázem prohrával 2:3. „Nevím, co k tomu říci. Zápas je za námi a teď už s tím nic neuděláme,“ řekl žurnalistům pětadvacetiletý bek.

Nasupený byl ale nejen kvůli střetu s Nordströmem. V čase 45:29 šel na trestnou lavici znovu, tentokrát za nedovolené bránění Davida Backese. „Jestli tohle jsou skutečně nejlepší sudí v NHL, tak to je tragické,“ okomentoval situaci pro změnu bývalý útočník Mike Richards, který vyhrál v letech 2012 a 2014 Stanley Cup s Los Angeles.

Během tohoto vyloučení už sice Boston neskóroval, ale byly to další dvě minuty, kdy se soupeř nemohl soustředit na vyrovnání a místo toho plýtval silami během zbytečného oslabení. V něm mu navíc důležitý obránce Hamilton chyběl...

Dougie Hamilton helping the Bruins AGAIN. This time an interference penalty pic.twitter.com/qNbQLhkQLy — Evan Marinofsky (@emarinofsky) May 10, 2019

„Teď jsem obě ty vyloučení sledoval a nesouhlasím ani s jedním,“ řekl po zápase pro newsobserver.com.

Jenže co naplat, stalo se. Hurricanes přišli o dobře rozehraný zápas, a na to nejsou moc zvyklí. Když v play off 2019 vedou, většinou se jim daří bitvu dotáhnout do konce. Jenže na to je potřeba zůstat mimo trestou lavici. Tak si to už před zápasem hráči v kabině říkali, ale výsledek byl opačný. Dvouminutových trestů dostali celkem pět.

„Stejně jako všichni jsem byl z několika rozhodnutí sudích celkem otrávený. Jenže když už jsme byli vyloučeni, měli bychom se dokázat ubránit,“ vzal situaci střízlivěji trenér Rod Brind´Amour.

Ten vychválil navrátivšího brankáře Petra Mrázka, na jehož vrub žádná z inkasovaných branek nešla. Čtyři či více gólů inkasoval potřetí v této vyřazovací části.

Této cifře se v dalším utkání musí nutně vyhnout...

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Carolina