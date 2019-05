Na ten gól čekal bek 12 let! A Hertl? Sestřelil ho vlastní spoluhráč | iSport.cz

Bortuzzo, Bortuzzo... Možná zrovna teď šmátráte v paměti a říkáte si, že tohle jméno vám je nějak povědomé. Může být. V prosinci 2014 totiž hitem za hranicí pravidel sestřelil tehdy ještě v barvách Pittsburghu hvězdu New Jersey Jaromíra Jágra a vysloužil si dvouzápasový trest od vedení ligy. A ještě nakládačku od mstitele Jordina Tootooa, který ho v dalším utkání dvakrát vyzval k bitce.

Bortuzzo byl ještě v tom stejném ročníku vyměněn do St. Louis a ve státě Missouri je doma doteď. V modrém dresu zatím vstřelil jedenáct branek, tu nejdůležitější ale přidal v pondělí do sítě Sharks. Byla to jeho vůbec první úspěšná trefa v play off v kariéře, ve vyřazovací části naposledy skóroval ještě jako junior v barvách Kitcheneru v roce 2007.

Otázka na toto téma samozřejmě od novinářů po zápase přišla. A reakce byla skutečně odpovídající. „Jestli si pamatuju svůj poslední gól v play off? Myslíte jako obecně v hokeji?“ zeptal se zpátky řízný kanadský bek.

VIDEO: Bortuzzo radost nemusel předstírat

Bortuzzo vážně není střelec, radši to na ledě řeže. V základní části NHL dal jen 14 gólů ve 335 zápasech, proto jeho včerejší gólové sólo dost překvapilo. Defenzivní expert si ve 37. minutě sjel z modré čáry, zamířil mezi kruhy, a když dostal přihrávku od Joela Edmundsona předvedl před gólmanem Martinem Jonesem hbitou práci s holí a bekhendem zakončil.

„Jen jsem zahlédl, jak se uvolnil a puk jsem mu rychle poslal. Vyřešil to parádně s klidem,“ říkal jeho defenzivní kolega Edmundson. „Poslal to pod víko, to je paráda, to u beka, který moc gólů nedává, zase tak často nevidíte,“ pokračoval.

Z téhle rány už se Sharks nedokázali dostat. Týmu z Kalifornie tentokrát chyběl větší příspěvek od ofenzivních opor. Joe Pavelski, Gustav Nyquist či Tomáš Hertl například vůbec nedokázali vystřelit na bránu. Jediným úspěšným střelcem byl nejlepší pistolník celého play off Logan Couture, který uspěl dvakrát. Jinak nic.

Hertl navíc schytal dost nepříjemnou ránu do hlavy od spoluhráče Marca-Edouarda Vlasice. Olympijský vítěz s Kanadou z roku 2014 vyhozval puk a českého útočníka zasáhl celkem dost přesně. Ten se pak na krátkou chvíli ztratil v šatně a v zápase už se pak na nic moc nezmohl. Potřetí v tomto play off se mu tak stalo, že nebodoval ve dvou utkáních v řadě.

Hertl off to the dressing room after taking a Vlasic pass to the face. #SJSharks pic.twitter.com/gcwbo0Eefb — Teal Town USA (@TealTownUSA) May 14, 2019

„První zápas série se nám pokaždé fakt povede, ale v následujícím se trápíme. Chtěli jsme využít domácího prostředí a vést 2:0, ale musíme být lepší. Takhle hrát nemůžeme,“ kroutil hlavou Hertl, který se s devíti góly dělí o pozici druhého nejlepšího střelce soutěže.

Blues tak vyrovnali sérii a dočkali se navíc díky šesté venkovní výhře také vyrovnání svého klubového rekordu.

„Užíváme si to, a proč ne? Vždyť tohle je nejzábavnější část roku,“ řekl Jaden Schwartz, který dal v základní části jen 11 gólů, ale v bojích o Stanley Cup už jich má devět.

Ta poslední pomohla v pondělí k důležitému srovnání na 1:1.

VIDEO: Sestřih utkání San Jose - St. Louis