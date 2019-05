Hotovo! Kubalík podepsal v Chicagu, vydělá si necelý milion dolarů | iSport.cz

„Jsem rád, že jsem podepsal takové organizaci, je to jedna z těch nejlepších. Udělám všechno, abych se prosadil,“ cení si Kubalík angažmá v jednom z nejlepších týmů NHL posledních let.

Blackhawks získali práva na českého útočníka lednovou výměnou s Los Angeles. O letním přesunu za moře se od té doby hojně spekulovalo. Generální manažer Stan Bowman už na konci března podpis předběžně potvrdil. „Očekáváme, že příští rok bude v našem týmu. Podepíšeme ho,“ uvedl pro The Athletic.

Kubalíka draftovalo Los Angeles v roce 2013 v sedmém kole na 191. pozici, ale kontrakt s ním Kings nikdy neuzavřeli. Chtěli jej angažovat v minulé rozehrané sezoně, ale český kanonýr setrval v Ambri-Piottě, se kterou v roce 2017 uzavřel po krachu plánovaného angažmá v Ufě v KHL tříletou smlouvu. Do Chicaga vyměnilo vedení Los Angeles práva na českého hráče za volbu v pátém kole letošního draftu.

Kubalík prožil vydařenou sezonu. V Ambri-Piotta nasbíral 63 bodů (26+37) v 55 utkáních švýcarské ligy včetně play off. Jako první český hokejista v historii se stal nejproduktivnějším hráčem, byl vyhlášen MVP sezony, zvolen nejlepším útočníkem a figuroval i v ideální sestavě ligy.

Formu potvrdil i na mistrovství světa, když v 10 zápasech posbíral 12 bodů za šest gólů a stejný počet asistencí. Celkově byl s 23 body za 15 gólů a osm přihrávek nejlepším hráčem národního týmu v sezoně.

Ve švýcarské lize sehrál Kubalík za sezonu a půl celkem 90 utkání a nasbíral 97 bodů za 37 branek a 60 asistencí. V české extralize má nejlepší střelec sezon 2015/16 a 2016/17 na kontě 131 bodů za 79 gólů a 52 přihrávek ze 188 duelů. Reprezentoval také na loňských olympijských hrách v Pchjongčchangu a následném mistrovství světa v Kodani a Herningu.



V Chicagu se potká s kamarádem Dominikem Kahunem, se kterým hrál v kanadské juniorské soutěži OHL za Sudbury Wolves, a stejně starým Davidem Kämpfem. „Takže tam nebudu úplně sám, snad to budu mít v začátku o něco snazší,“ doufá Kubalík. Debut v NHL by si mohl odbýt v Praze, kde se 4. října odehraje utkání Chicaga proti Philadelphii.

Welcome aboard! Forward Dominik Kubalik has signed a 1-year contract ($925,000) with the #Blackhawks.



Kubalik just completed an impressive outing at #IIHFWorlds racking up 12 points (6G, 6A) in 10 games for the Czech Republic. pic.twitter.com/Uo8acoPvlL