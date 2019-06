Finále znovu srovnáno! St. Louis vyhrálo 4:2, Chára skončil v krvi | iSport.cz

"Byli jsme neúnavní. Celý zápas jsme se nezastavili. Navíc jsme dobře reagovali na nepříznivé situace, což se nám ve vyřazovacích bojích zatím pořád daří. Věděli jsme, co musíme udělat pro to, abychom dnes byli lepším týmem," řekl novinářům kouč St. Louis Craig Berube.

V domácí brance dostal znovu příležitost Jordan Binnington, který ve třetím zápase střídal po pátém gólu. Blues výborně vstoupili do utkání a po 43 sekundách skórovali. Tečované nahození obránce Vinceho Dunna se odrazilo od gólmana Tuukky Raska k O'Reillymu, který pohotově objel branku a našel volný prostor mezi tyčkou a levým betonem finské opory Bruins. Dvojnásobný mistr světa se prosadil po osmi duelech.

Domácí pokračovali v tlaku a Raska zasypali několika střelami, na dvougólový rozdíl však neodskočili. Ve 14. minutě Boston srovnal, když Charlie Coyle dorazil střelu slovenského kapitána Zdena Cháry za Binningtonova záda.

Coyle se ve finále trefil potřetí za sebou a stal se prvním hráčem Bruins od roku 1970, kterému se to povedlo. Stejný počin se tehdy shodou okolností proti St. Louis podařil Johnnymu Bucykovi.

Vyrovnávací gól s Blues neotřásl a po 136 vteřinách si vzali vedení zpátky. Kapitán Pietrangelo vystřelil a Rask vyrazil puk k Vladimiru Tarasenkovi, jenž se nemýlil.

VIDEO: Sestřih utkání St. Louis - Boston

Ve 24. minutě přišel Boston do konce zápasu o Cháru poté, co se mu od jeho hokejky odrazila do obličeje Schennova střela. Vzápětí napálil Dunn břevno. Ve 29. minutě se O'Reilly při vlastním oslabení prodral k zakončení a málem přidal třetí gól domácích. O chvilku později také Bruins po střele beka Charlieho McAvoye orazítkovali brankovou konstrukci.

Následně si Blues vytvořili drtivý tlak, který vyústil v jejich početní výhodu. V ní však diváky v 35. minutě zmrazil svým prvním gólem v play off v kariéře zadák Brandon Carlo, který dorazil za Binningtona střelu Patriceho Bergerona. St. Louis inkasovalo v oslabení čtvrtý gól v play off, což je nejvíce ze všech týmů.

*BLOOD WARNING

Zdeno Chara takes a puck in the face ... heads off to the room pic.twitter.com/JlWbqsEtiX — Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) June 4, 2019

Ve třetí části se na lavičku Bostonu vrátil s celoobličejovým krytem Chára, jenže do hry nezasáhl. V 51. minutě obstaral O'Reilly vítězný zásah. Pietrangelův tvrdý projektil vyrazil Rask před sebe na přesně zakončujícího kanadského centra. V předposlední minutě zpečetil triumf St. Louis do prázdné branky při power play Bruins Schenn.

St. Louis zvítězilo doma ve finále Stanley Cupu na osmý pokus. Jedním ze stěžejních faktorů bylo, že ubránili přesilovku hostů, která je v play off ze všech mužstev nejlepší. Ve třetím duelu inkasovali Berubeho svěřenci v oslabení čtyři branky.

Třiatřicetiletý Krejčí ve finále zatím nebodoval, Pastrňák zaznamenal gól a nahrávku. Během čtvrtého duelu se Pastrňák dočkal pochvaly od nejproduktivnějšího hráče v historii NHL Waynea Gretzkého. "Moc ho obdivuju, je zábava ho sledovat. Miluju jeho tvrdou hru. To z něj v mých očích dělá výjimečného hráče," řekl pro televizi NBC čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu s Edmontonem, který v ročníku 1995/96 odehrál za Blues v součtu s play off 31 zápasů.

Výsledek:

St. Louis Blues - Boston Bruins 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. O'Reilly (Sanford, Dunn), 16. Tarasenko (Pietrangelo, Schenn), 51. O'Reilly (Pietrangelo, Gunnarsson), 59. Schenn - 14. Coyle (Chára), 35. Carlo (Bergeron, Marchand). Rozhodčí: Rooney, Dwyer - Cherrey, Amell. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 38:23. Diváci: 18.805. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly, 2. Pietrangelo, 3. Sanford (všichni St. Louis). Stav série: 2:2.