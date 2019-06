Chára se zlomenou čelistí nemůže mluvit, i tak s Bostonem trénoval | iSport.cz

„O všem rozhodne doktor. Pokud mu dá zelenou, pak to bude jeho rozhodnutí. Ale jestli mu to lékař nepovolí, nezmůže nic,“ řekl kouč Bruce Cassidy. Oficiálně bude Chárův start nejistý až do zápasu, který začne ve 2:00 SELČ.

Dvoumetrového obránce trefil v pondělním čtvrtém finále odražený puk do obličeje. Dvaačtyřicetiletý hokejista na dotazy odpovídá jen písemně. „V této fázi play off má každý nějaké zranění. Je to výzva, abyste to překonali. Nejsem jiný než ostatní, nemyslíte na to, co se vám může stát,“ napsal Chára.

Série Bostonu se St. Louis je po čtyřech zápasech vyrovnaná 2:2.

VIDEO | Zdeno Chára přichází na dopolední rozbruslení