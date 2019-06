Napětí ve finále NHL vrcholí! Fanoušci Bostonu se porvali mezi sebou | iSport.cz

Neodpískaný faul je hodně naštval. A nejen je. Když v polovině třetí třetiny Tyler Bozak přímo před zraky sudího podrazil Noela Acciariho, každý čekal, že budou hrát domácí přesilovou hru. Ale nestalo se tak. Místo toho David Perron jen pár vteřin poté vstřelil gól na 2:0 pro hosty, ten se nakonec ukázal být vítězným, Boston nakonec prohrál 1:2.

MAYHEM IN THE NOSE BLEEDS IN BOSTON pic.twitter.com/1rQcDOEvCl — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) June 7, 2019

Rozzuření fanoušci Bostonu byli jako u vytržení. Nejdřív zasypali led odpadky, jejich horké hlavy to však nezchladilo. Vzápětí se totiž mezi sebou začali i hádat, jeden z nich pak vychrstl pivo do obličeje druhého a už to jelo. Po zápase pak na internet unikla videa, na kterých je jasně vidět, že se mezi sebou porvalo hned několik fanoušků Bostonu. A rozhodně to nebyla jenom nějaká rádoby strkanice. Vzduchem lítalo pivo, pěsti, nechybělo ani škrcení, někteří dokonce nebezpečně padali na sedačky…

Jestli byl celý incident zapříčiněný právě neodpískaným faulem nebo jenom nějakou neshodou na tribuně není jasno. Každopádně chuť na šarvátku některé z nich nepřešla ani po skončení zápasu, kdy se do akce vložili i fanoušci Blues. Na ty totiž neustále dotíral jeden z bostonských diváků, a tak netrvalo dlouho a servali se během několika minut znovu.

St. Louis just dominating Boston on all levels tonight pic.twitter.com/by9rZyHCzC — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) June 7, 2019

Vyostřené finále čeká ještě minimálně jeden zápas. Blues vedou v sérii 3:2 a jsou krůček od zisku Stanleyova poháru. Bude vyhrocený v publiku i ten další zápas, který se hraje tentokrát v St. Louis?