Pastrňák odmítl konec! Boston vyhrál 5:1 a vynutil si sedmý zápas | iSport.cz

Stejně jako v předchozích dvou finálových utkáních doma začali i tentokrát lépe Blues, kteří si v úvodních minutách vytvořili tlak, z něhož ale branku nevytěžili. Neprosadili se ani z přesilové hry. V osmé minutě se naskytla početní výhoda hostům, kteří v ní málem inkasovali, když útočník Ryan O'Reilly jel sám na Raska, jenže v rozhodující chvíli mu sjel puk z čepele.

O chvíli později vyhodil O'Reilly kotouč ve vlastní třetině do hlediště a poslal svůj tým do tří. Bruins přesilovku pět na tři zužitkovali. Pastrňák přihrál na pravý kruh Marchandovi, který pohotovou ranou překonal gólmana Jordana Binningtona.

Díky Marchandově trefě se znovu potvrdilo pravidlo, že pokud tento kanadský útočník v letošním play off skóruje, Boston vyhraje. V součtu s tímto zápasem se to Bruins podařilo poosmé.

V 11. minutě si Binnington poradil s Krejčího střelou z mezikruží. V předposlední minutě úvodní třetiny nastřelil domácí útočník David Perron tyčku.

Oh yes, we're in for a #Game7 treat. #StanleyCup pic.twitter.com/fgpRWGCLgw