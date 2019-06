Urazili v St. Louis štěstěnu? Z novin předčasně unikl oslavný text | iSport.cz

Jordan Binnington zasáhl rychleji než Jake DeBrusk mohl zakončit • Bruce Bennett/Pool via AP

V úplném závěru druhé třetiny se do dobré střelecké pozice dostal David Pastrňák • Reuters / Jeff Curry-USA TODAY Sports

Karson Kuhlman zvýšil svým prvním gólem v play off na 3:0 • AP Photo/Scott Kane

Do prázdné brány v závěru skóroval Zdeno Chára • Reuters / Billy Hurst-USA TODAY Sports

Neděle mohla být z hokejového hlediska ve městě St. Louis tím nejúspěšnějším dnem v historii. Domácí Blues totiž vedli ve finále Stanley Cupu nad Boston Bruins 3:2 na zápasy a poprvé mohli být vítězem NHL. Jenže to nevyšlo a po porážce 1:5 bude nutné jít do sedmého zápasu. Jedna nepříjemnost se navíc povedla deníku St. Louis Post-Dispatch, který nechtěně na svých webových stránkách zveřejnil gratulace Blues jako šampionům. A to včetně poděkování od prezidenta týmu Toma Stillmana.