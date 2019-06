Gudas o výměně: Aspoň nebudu muset bránit Ovečkina. A co říká na Říhu? | iSport.cz

V poslední sezoně dostal ocenění jako nejlepší zadák Flyers. Ovšem NHL je byznys. Takže na tohle spojení už zapomeňte. Řízný bek teď patří Capitals, loňskému vítězi Stanley Cupu. „Vyhrát Pohár, to je to největší lákadlo,“ říkal Radko Gudas v sobotu v Mikulově, kde si spolu s ostatními osobnostmi zahrál exhibiční fotbalový turnaj pro nadaci kamaráda Jakuba Voráčka.

Už jste přesun do Washingtonu vstřebal? Nebo je to stále citlivé téma?

„Nebylo to citlivý nikdy, asi jsem se jenom potřeboval z toho trochu opít, když jsem se to dozvěděl. (usměje se) Je to součást života. Hrát za jeden klub celou kariéru, to je dar, který dostane pár vyvolených hráčů. Věděl jsem, že se něco takového může stát. Ale i tak jsem to nečekal. Poslední sezonu se mi dařilo, ale takové je rozhodnutí klubu.“

Co říkáte na to, že se jedná zrovna o Washington?

„Jsem rád za šanci zrovna tam, Capitals mají skvělý tým. Stanley Cup mě láká, kvůli tomu hokej každý hraje. Je to tým, který v poslední době hraje play off pravidelně. Ve Philly jsme měli mladší kádr. Bylo to ve stylu: snažíme se dostat do play off, pak se uvidí. Ve Washingtonu je to spíš tak, že se počítá s postupem. A teprve potom se začíná hrát. Nemůžu říct, jestli je to lepší, nebo horší tým. Ale každopádně je to mužstvo, které má poslední roky lepší výsledky. Takže za to jsem rád.“

A za co nejste rád?

„Hlavně za to, že odcházím od Kuby (Voráčka). Protože jsme si rozuměli, trávili jsme spolu hodně času, i s rodinami. Není to příjemné, ale je to život. Nebudu zoufat zbytečně.“

Vy jste se to dozvěděl při svatbě Jiřího Sekáče, že?

„Ano. Byl jsem tam s manželkou a s dětmi, byl u toho i Kuba. Ráno jsem měl zprávu od manažera, ať mu zavolám, až budu moct. Nakonec jsme se spojili chvíli před obřadem. Jako první jsem to říkal Kubovi, který byl zrovna u mě, pak manželce. Následně se to tam nějak rozkřiklo, psalo se to i na internetu, takže potom za mnou všichni chodili a ptali se na to. Nebyla to moje volba, takový je prostě život. Nechci se v tom nějak víc pitvat.“

Když jste měl zprávu od generálního manažera Flyers, že se mu máte ozvat, co jste si říkal, že bude chtít?

„Měl jsem i nějaké nepřijaté hovory od mluvčího, takže jsem si říkal, že je to něco okolo zápasu NHL v Praze. Protože jsme pomáhali vybírat hotely, kde budeme bydlet a tak. Jenže vyklubal se z toho Washington.“

Zmínil jste NHL v Praze, jak moc vás štve, že o říjnový duel s Chicagem přijdete?

„To mě hodně mrzí, přijede se podívat i děda... Pro mě by to bylo speciální, v Praze jsem se narodil, takže by to bylo splnění snu. Ale ještě se snad jednou dočkám, nekončím, snad se u nás ještě hrát bude.“

Musíte se přimluvit ve Washingtonu.

„Jo jo, pokusím se. Hlavně se budu snažit, aby se mi dařilo. Mám před sebou důležitý rok“

Je plusem, že nebudete muset bránit kanonýra Alexandra Ovečkina?

„To je plus. Vždycky, když jsme proti nim hráli, jsme se na Ovieho museli speciálně chystat. I na další hvězdy Capitals. Mají údernou lajnu, ale i všechno další, co potřebují. A když budu moct vlítnout do druhé třetí lajny a hrát to svoje, můžu týmu pomoct. Těším se na to.“

Jak zprávu o přesunu přijala rodina?

„Vím, že manželka se mnou půjde kamkoliv. Takže to není problém. Je to pro nás prostě další kapitola. Čekáme třetí přírůstek a obě děti se zatím narodily na jiných místech. V Tampě, ve Philly. Teď přijde třetí ve Washingtonu. Má to přijít zkraje října.“

Přáli jsme Bostonu, Chára je robot, shodují se Voráček, Frolík a Pavelec

Takže to bude docela hektické, že?

„To ano, ale musíme to zvládnout. Nejpozději do poloviny září si chceme najít nové bydlení. Navíc přijede i babička, aby nám pomohla při šestinedělí.“

Uvítal jste, že vás vyměnili do města, které není až tak daleko?

„Tohle až tolik neřeším. Chtěl jsem zůstat ve Philadelphii, takže to, kam to bylo, je spíš detail. I když rád bych i do Washingtonu přenesl tradiční neděle s kachnou. Třeba se to povede tak, že to bude multitýmové setkání. To by bylo fajn.“

V novém mužstvu byste se měl potkat i s trojicí krajanů – Kempným, Vránou a Jaškinem...

„Těším se na ně. Jsem rád, že budu v týmu, který je tak našlapaný a navíc i Češi jsou důležití hráči, kteří do dění dokážou promluvit.“

Hodně vás láká vidina Stanley Cupu?

„To je jasný. Kvůli němu všichni hrajeme hokej. To je číslo jedna. A nejde ničím nahradit.“

Co říkáte na aktuální dění okolo reprezentace? Zaznamenal jste slova kouče Miloše Říhy, kterému se moc nezdálo, že vedení už oznámilo jméno jeho nástupce, kterým bude Filip Pešán?

„V podstatě na to nemám názor, to jsou věci, do kterých my hráči nemáme co říct. A že se na svazu dohodli už dřív? V minulosti byl problém někoho sehnat narychlo, nebylo to optimální. I jinde se to dělá dopředu. Můžu jenom říct, že za Miloše (Říhy) mě to bavilo, užíval jsem si to. Hráli jsme hokej, který se líbil lidem, i nám hráčům. A další věci jdou mimo nás, hráčů. Ať bude reprezentaci trénovat kdokoliv, když budu moct, budu moc rád reprezentovat.“

Pešán je dobrá volba, shodují se hokejové hvězdy. Slyším na něj chválu, říká Frolík Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného