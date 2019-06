Vysmívaná jednička draftu: Mělo to být jinak! Štefan i o rakovině manželky | iSport.cz

Příběh šikovného centra se začal psát skoro přesně před 20 lety v Bostonu. 26. června roku 1999 mu zástupci Atlanty posadili na hlavu čepici s logem Thrashers a udělali z něj v prostorách mýtické TD Garden jedničku draftu. Druhou z české kotliny, první byl v roce 1992 Roman Hamrlík (Tampa Bay).

Prvním vyvoleným přitom Štefan být vůbec neměl, tehdejší generální manažer Vancouveru Brian Burke roztočil divokou ruletu s cílem přivést do Canucks supertalentovaná zrzavá švédská dvojčata. Správně, šlo o Henrika a Daniela Sedinovy. Jak ukázal čas, Burke trefil jackpot, Sedinové se stali ikonami kanadského klubu, když za 18 let posbírali dohromady úžasných 2111 bodů.

A Atlanta? Tu už na mapě NHL nenajdete, klub přesídlil do Winnipegu, za 10 let hrál play off jednou (0:4 proti Rangers v roce 2007 v prvním kole Stanley Cupu).

"Věděl jsem, že půjdu do Atlanty, původně měli volit druzí, ale měnili s Vancouverem a zavázali se, že po Sedinech nesáhnou. Oba chtěli hrát společně v jednom klubu, jinak by zůstali ve Švédsku, a Canucks jim to slíbili. Tak jsem si uvědomil, sakra, takže jednička asi budu já," popsal pro ESPN 20 let starý draft Štefan. Pro zajímavost: čtyřkou tehdejší dražby talentů byl další Čech Pavel Brendl.

VIDEO: Podívejte se, jak Atlanta udělala ze Štefana jedničku draftu v roce 1999





Štefana pod drobnohled hokejového světa poslala krom shody náhod i podařená sezona. V IHL považované za druhou nejlepší ligu světa za Long Beach Ice Dogs odehrál v ročníku 1998/99 kvůli otřesu mozku sice jen 33 zápasů, ve kterých ale pobral 35 bodů (11+24).

V prvním roce za Thrashers udělal Štefan v dresu nováčka NHL solidních 25 bodů (5+20), což z něj učinilo šestého nejproduktivnějšího hráče týmu. Zvláštní při skoupé bodové sklizni? Ani ne, Atlanta za celou základní část nastřílela jen 170 branek, vyhrála čtrnáct zápasů a na předposlední Tampu ztratila po konci základní části 15 bodů!

Celkem odehrál levoruký útočník v Atlantě 414 zápasů a v roce 2006 byl vyměněn do Dallasu, kde krom pěti zásahů spáchal i těžko uvěřitelnou minelu. Proti Edmontonu najížděl 1. dubna 2007 sám na prázdnou branku, puk mu ale přeskočil čepel a jednoduchá branka nepřišla. Štefan upadl a z následného brejku vyrovnal Aleš Hemský dvě vteřiny před koncem na 5:5. Video bizarního okamžiku má na youtube aktuálně přes 1,5 milionů zhlédnutí a do placu se dává jako humorná story dodnes.

VIDEO: Podívejte se, jak Patrik Štefan dokázal nedat nemožné





Vinou zranění, která ho soužila celou kariéru (plnou porci 82 utkání v základní části odehrál jen jednou za sedm let), stihl Štefan v dresu Stars v ročníku 2006/07 jen 41 zápasů a tím se zámořská kariéra prvního hráče draftu uzavřela. S hokejem končil epizodními třemi zápasy ve švýcarském Bernu. Více mu obnovené zranění kyčle nedovolilo!

V letošním roce Štefan zřejmě konečně absolvuje výměnu zničeného kyčelního kloubu. "Měl jsem to učinit už před osmi lety. Snažil jsem se vydržet tak dlouho, jak jsem jen mohl, není moc lidí, kteří by ve 38letech potřebovali endoprotézu. Vzpomínám si, jak jsem kolem třicítky docházel do nemocnice a druhému nejmladšímu člověku tam bylo tak 65-70 let. Co tady sakra dělám, říkal jsem si. Byl to boj, ale já chtěl hrozně moc být na ledě a hrát!"

"Často se ohlížím za svou kariérou a přemýšlím, čím vším jsem si prošel. Přiznávám, neměl jsem takovou kariéru, jakou bych chtěl. Od prvního hráče draftu se čekalo mnohem víc. Mohl bych teď sedět doma a litovat se, já se na to ale snažil vždycky koukat pozitivně, bez všech těch zkušeností bych nebyl tam, kde jsem teď," ví Štefan, který po konci aktivního hraní rozjel vlastní hráčskou agenturu.

Manželka udržela naši domácnost pohromadě

Prvním klientem byl Michal Neuvirth, s angažmá v New Jersey zase pomáhal Pavlu Zachovi. "Je to těžký byznys, o tom žádná. Když ale máte osobní zkušenost, která obnáší vzestupy i pády, hráči to ocení, je to velmi přínosné. Když sleduju videa, zjišťuji si informace, samozřejmě mě mrzí, že už nejsem aktivní hokejista, ale tahle éra už je za mnou."

Před devatenácti roky se Patrik Štefan stal jedničkou draftu a dnes zastupuje i hráče, kteří se v té době narodili. • Foto Pavel Mazáč (Sport)

V krušných chvílích byla Štefanovi oporou manželka Carolyn, jsou spolu už 18 let. Seznámili se během jeho angažmá v Long Beach. Bývalá surfařka zažila, když jeho tvář visela v Atlantě na obrovských billboardech, stejně tak i situace, když si nemohl sám zavázat tkaničku u bot...

"Udržela naši domácnost pohromadě. Já jsem tvrdý a přísný, ona je ta zábavná, máme mezi sebou krásný balanc," těší Štefana. Společně mají dva syny - Jamese a Wyatta, společně překonali i těžké období, kdy Carolyn byla diagnostikována vzácná forma rakoviny prsu. Léčila se dva roky a podstoupila několik operací.

"Bylo to strašně těžké období, věděli jsme, že to spolu zvládneme, ale i tak to bylo náročné. Teď už jsem naštěstí zdravá. Změnilo mě to a jsem vděčná za každý den," nechala se slyšet Carolyn.

Co bude dál? Nemusí trvat dlouho a hráč se jmenovkou "Stefan" zase bude létat po ledové ploše zámořských stadionů. 15letý James prožil průlomovou sezonu, za detroitský tým Little Caesars (Patrik Štefan je tam hlavním trenérem) nasbíral 95 bodů v 71 utkáních a na příští ročník by se měl přesunout do WHL do celku Portland Winterhawks. Zámoří ho registruje!

"Dělám na ledě podobná rozhodnutí jako táta. Mám jeho hokejové IQ, vzal jsem si od něj hodně věcí," přiznal James a jeho otec přitakal. "Hru dobře vnímá, je rychlý, má výbornou přihrávku," řekl táta Štefan, který kvůli hokeji přesunul rodinu do Michiganu, a pokračoval.

"Ničeho nelituji! Můj konec ve 27 letech bolel, ale dal mi šanci být u toho, když moji synové vyrůstali, začali hrát hokej. To je strašně důležité, kluci vyrostou hrozně rychle a vy se ani nenadějete, a jsou z nich velcí kluci. Nebýt kyčle hrál bych hokej dál, ale teď můžu dělat spoustu jiných věcí, které mě činí šťastným."