České návraty z NHL pomůžou i reprezentaci. Sedlák vysvětlil příčiny | iSport.cz

Osud mají podobný, plat kolem milionu dolarů a pozice v NHL nejistá. Chvíli se na hraně drželi, ale pak poznali, že tohle nemá cenu. Další vize? Spíš farma. Výhled na stěžejní roli v NHL se smrsknul, v nejlepším případě záskok, akce na pár minut. Andrej Šustr opustil Anaheim, Libor Šulák skončil v Detroitu, Jakub Jeřábek v St. Louis, Lukáš Sedlák v Columbusu, Tomáš Hyka ve Vegas a Filip Pyrochta v Nashvillu. Prvních pět míří do KHL, poslední do extraligy.

Spojuje je další věc. Chtějí výraznější roli. Chtějí hrát. Ukázat, že dovedou víc. „Těším se do Ruska, chci si užít hokej a být lídrem. Když jdete na led třikrát za třetinu, nemůžete čekat, že si užijete nějaký super ofenzivní hokej. To jdete dobře bránit, pomoci týmu. Od toho ustoupit nechci, ale těším se na trochu víc volnosti,“ říká Lukáš Sedlák, který vyměnil Columbus za Čeljabinsk.

Každý ze šesti zmíněných hráčů může zapadnout do osy národního týmu. Mistrovství světa ve Švýcarsku se nebude konat v tak pozdním termínu jako šampionát na Slovensku, posil z NHL nebude zřejmě k dispozici tolik. A další věc, Bratislava prostě táhla. Byl to turnaj, který se hrál prakticky doma, takže hokejisté ze zámoří kývli i přes zranění nebo absenci kontraktů. To nebývá úplně samozřejmé.