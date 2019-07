Vaněček má blíž k NHL: Zkoušeli mě hodně. Na tréninku se bál Ovečkina | iSport.cz

Před týdnem stvrdil podpisem, že další roky se bude bít o místo v brankovišti Washingtonu Capitals. V příští sezoně bude smlouva ještě dvoucestná a dá se proto očekávat, že většinu ročníku stráví Vítek Vaněček na farmě v AHL. Od dalšího roku už je však kontrakt jednocestný. Caps tím vyslali signál: s tímhle klukem počítáme, věříme mu. Talentovaný Čech to cítí stejně.



Měl jste od začátku jasno, že chcete zůstat v Americe a prodloužit kontrakt s Washingtonem?

„Ano, věděl jsem to. Kdybych jednou odešel do Evropy, strašně těžko by se mi vracelo zpátky. Potom jsou dveře skoro zavřené. Jsem pořád ještě docela mladý, proto jsem tam chtěl ještě zůstat.“



Jednání prý nešla úplně hladce.

„To ne, nebylo to jednoduché. Řešili jsme to docela dlouho. Washington mi něco nabídl už v lednu, to jsem ale odmítl. Nechtěl jsem to řešit uprostřed sezony, potřeboval jsem se soustředit na hokej. Po sezoně jsme do toho šlápli víc, pořád jsme o něco bojovali. Oni nechtěli tohle, my tamto. Nakonec to dopadlo dobře a můžu říct, že jsem velice spokojený s tím, na čem jsme se dohodli.“



Od sezony 2020/21 už bude vaše smlouva jednocestná. Zvenku to vypadá, že s vámi od přespříštího ročníku Capitals počítají do elitní gólmanské dvojice. Cítíte to stejně?

„Do té doby se může stát strašně moc věcí, ale ano, cítím to tak. Když mi dali takovou smlouvu, tak se mnou asi opravdu počítají. Doufám, že se tam protlačím a vychytám si v týmu stálé místo. Žádná dohoda o tom ale zatím nepadla, všechno si budu muset sám vybojovat stejně jako doteďka.“



Zatím na premiéru v NHL čekáte. V příštím ročníku už by ale snad přijít měla, co myslíte?

„Doufám, že ano. Bylo by to parádní. Nedokážu ale říct, jestli to tak bude, nebo ne. Je to hrozně nevyzpytatelné. Když mi řeknou, že jo, bylo by to úžasné.