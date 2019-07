Kamarádi Blümel a Mazura o draftu: Úspěch, o kterém sníte. Cíl je ale NHL | iSport.cz

Draft je pro hokejistu určitý mezník. Pracoval tak, že si jeho jméno zapsali skauti do notýsku tak tučným písmem, že po něm sáhne klub NHL? Ano? Smlouvu a kariéru v nejlepší lize světa vám to negarantuje. Na druhou stranu je to ale důkaz, že se o vás ví. Matěj Blümel s Tomášem Mazurou sledovali červnový draft ve Vancouveru spolu v Česku. Jeden den grilovali na zahradě, druhý už spěchali na letadlo do Edmontonu, který si je vybral a chtěl je mít na rozvojovém kempu.



Tak málo jste si věřili, že by si vás někdo vybral, proto jste radši na draft přímo do Vancouveru neletěli?

Matěj Blümel: „Bylo by super být přímo na místě. Ale co jsem se bavil s agentem, říkal mi, jaké to jsou hrozné nervy. Co by se pak stalo, kdyby si mě nikdo nevybral? Měl bych to v hlavě do konce života. Když zůstanete doma, řeknete si spíš, že blbý, pokud si na vás nikdo neukáže, nepovedlo se. Ale nebudete z toho tak zklamaní, jako když jste přímo tam. Radši jsem zůstal doma.“

Tomáš Mazura: „Měl jsem to stejně, taky jsem tak neletěl, abych nebyl zklamaný, kdyby to nevyšlo. Týmy se mě ptaly, jestli přijedu, já odpovídal, že radši zůstanu doma a budu připravený hned jet na letadlo.“



Abyste nebyli zbytečně nervózní s mobilem někde na gauči, uspořádali jste si na večer, kdy byl draft, párty? Udělat si pohodu, nemyslet na hokej...

Blümel: „S pár klukama, se kterými jsme dřív hráli tady v Česku, jsme se domluvili, že půjdeme grilovat. Přes rok se moc nevidíme, tak se to hodilo. Ale na mobil jsme se taky občas koukli. Oba jsme předpokládali, že jestli půjdeme, tak od 150. místa dál, dřív ne. Takže se dalo čekat, že když draft začínal v sedm, dřív než v deset na řadu nepřijdeme.“

Mazura: „Do třetího kola jsme ještě něco zařizovali. Občas jsem pak otevřel onlajny, ale textový přenos byl zpožděný. Takže Matěje jsme se dozvěděli tak, že mu začal pípat a zvonit telefon. Já to začal sledovat víc od pátého kola. Ale pak jsem si řekl, že na to kašlu, protože stejně mi zavolají spoluhráči z Ameriky, kteří se dívají živě.“



Zavolali?

Mazura: „Asi třicet sekund potom, co jsem položil mobil, že už se dívat nebudu, mi volal spolubydlící ze školy.“



V tu chvíli musela přijít šílená euforie. Jaké jsou dojmy z draftu a cesty do NHL teď?

Mazura: „Že všechno je ještě strašně daleko. Je to pro nás velký úspěch, o kterém sníte, ten další krok v kariéře. Ale zase nám to vůbec nic negarantuje, to je potřeba vidět. Někdo v nás věří, to je taková naše odměna, plus samozřejmě je to velká odměna pro rodiče za to, jak nás vozili na zimák, na všechny kempy. Snad teď vidí, že to mělo smysl. Další věc ale je, že oba půjdeme na univerzitu. Uvidíme, kam se bude ubírat náš hokej, ale máme teď i šanci jít po diplomu.“

Blümel: „Mně třeba všechno došlo až cestou zpátky z kempu, když jsme se vraceli domů. Máš pravdu s tou odměnou, já to beru stejně. A přesně sedí i to, že nám draft vůbec nic negarantuje. Možná v kariéře trochu pomůže, ale dál to