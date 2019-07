Kubalík si byl prohlédnout Chicago. Mluvil s GM, věří mu i experti | iSport.cz

Jméno Kubalík není v zámoří úplně neznámé, Dominikův bratr Tomáš si mezi lety 2010-2012 zahrál 12 zápasů za Columbus a sám Dominik zvládl dva celé ročníky v juniorské OHL. Během té doby si ho také všimli zástupci Los Angeles Kings a v roce 2013 ho v sedmém kole draftovali.

Práv na českého reprezentanta se kalifornský klub zbavil v lednu 2019, kdy si je vyžádalo Chicago. V té době už směřoval za trofejí pro nejproduktivnějšího hráče švýcarské NLA, kde válel jako hráč Ambri-Piotta. Následoval už jen květnový podpis roční dvoucestné smlouvy a bylo. Na začátku července se pak během nováčkovského kempu byl u svého nového zaměstnavatele rozkoukat.

Na led sice kanonýr a účastník posledních dvou mistrovství světa nešel, přesto byla jeho přítomnost důležitá. „Jeden z důvodů příjezdu byl, aby to tu všechno neviděl poprvé až v září,“ řekl generální manažer Stan Bowman, jeden z mužů, se kterým se potkal. „Společně s přítelkyní si prohlédli město, stadion i celé okolí, aby se pak v září mohl soustředit už jen na hokej,“ dodal.

Kromě Bowmana potkal mimochodem Kubalík také trenéra Jeremyho Collitona a několik hráčů.

„Se všemi se poznat pro mě bylo klíčové. Hrozně se těším, až to všechno začne. Tohle je pro mě splněný sen a doufám, že bude pokračovat,“ řekl Kubalík pro oficiální klubové stránky.

Do zámoří se odchovanec Plzně vydává jako dvojnásobný nejlepší extraligový střelec a už celkem zkušený hokejista. Zahrál si například i na olympiádě v Pchjongčchangu v Jižní Koreji v roce 2018. A všude kde byl, dával pořádné množství gólů.

I proto nebude žádné překvapení, když si český hokejista vůbec neozkouší farmářskou AHL a po záříjovém kempu zůstane v prvním týmu. To mu ostatně předpověděli během letního resetu také na stránkách NHL.com.

Bowman se následně rozpovídal, proč se rozhodl v lednu obětovat volbu v pátém kole draftu, kterou mimochodem Kings ani ne o měsíc později vyměnili do Montrealu za útočníka Natea Thompsona.

„Posledních několik sezon v Evropě byl velmi dobrý a bylo vidět, jak se vyvíjí. Zlepšoval se vlastně každým rokem a výsledkem byla výhra v bodování v NLA. Kromě toho, že střílel vítězné góly, navíc byl tím typem, který za to vezme když je třeba,“ líbilo se Bowmanovi.

Ale co bylo možná ještě důležitější, byly Kubalíkovy výkony na květnovém mistrovství světa na Slovensku. Tam se totiž prosadil v přímé konkurenci hráčů NHL, což dokázal šesti góly a dvanácti body v deseti zápasech.

„Teď jen potřebuji mít pořádně povedené léto a přijít do Chicaga připravený na všechno. Udělám všechno pro to, abych se dostal do prvního týmu,“ uzavřel.

Zvládne to na úvodní zápas sezony, který hraje Chicago v Praze?