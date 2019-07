McDavidův dres za statisíce? Fandové naletěli, podvodník má problémy | iSport.cz

V pěkném maléru se ocitl třiadvacetiletý muž, který prokazatelně prodával dresy kapitána Edmontonu, které vydával za podepsané samotným hráčem. V dubnu 2018 jeden z důvěřivců naletěl a koupil dva trikoty za 1400 dolarů (zhruba 31 780 Kč), ale to nebylo nic proti tomu fanouškovi, který v únoru 2019 pokládal tuto možnost za investici a nebál se vyplatit 23 tisíc dolarů (více než 522 tisíc korun)!

Fikaný podvodník si své oběti sám hledal přes sociální síť Facebook a vydával se za zaměstnance Edmonton Oilers Entertainment Group (OEG) či Pro Am Sports. Tak to vyzjistily policejní složky.

„Jsme rádi, že fanoušci náš klub podporují tak, že si pořizují dresy a další upomínkové předměty v barvách klubu, ale je vždycky dobré být obezřetný,“ řekl pro CBC šéf komunikace společnosti OEG Tim Shipton.

Oh man, that fake McDavid signature is not even close to looking real.

Lessons:

1) buy from a licenced vendor, get a certificate of authenticity.

3) do some research before buying. I found this picture of an actual signed jersey in about 3 seconds. pic.twitter.com/8MUDanvVg4