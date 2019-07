Bobrovskij se pustil do Columbusu. Napětí v kabině i nabídka psychologa | iSport.cz

Columbus za sebou má nejlepší sezonu v osmnáctileté historii klubu. V prvním kole play off vyřídil zázračně silnou Tampu Bay v poměru 4:0 na zápasy a poprvé v historii se probil do kola druhého. Tam sice vypadl, ale co na tom, fanoušci v Ohiu byli namlsáni, tenhle tým může něco dokázat.

Omyl. Blue Jackets přes léto výrazně změnili tvář a důvodem pravděpodobně byly i spekulace o tom, kam v létě odejdou Panarin s Bobrovským. Ty se totiž začaly objevovat už v první polovině ročníku a nechuť obou Rusů zůstat v týmu zřejmě narušila klima kabiny.

„Potřeboval jsem změnu, a to nejen kvůli napjatým vztahům v kabině,“ řekl dvojnásobný vítěz Vezina Trophy, kterému imponují ambice Panthers, ale hlavně také podmínky pro život. „Děláte zimní sport na místě, kde je teplý oceán a rostou palmy,“ vysvětloval s tím, že jeho setrvání v Columbusu nepřipadalo v úvahu.

Sezonu sice číselně zažil Rus výtečnou, ale ne všechno bylo pro něj snadné. Nepříjemné chvíle pro něj přišly například 8. ledna, když po čtyřech brankách z 15 střel od Tampy neudržel nervy na uzdě a vše skončilo suspendací od vedení mužstva.

Co se přesně stalo? To zůstalo za zavřenými dveřmi, ale šlo o to, že Bobrovskij zkrátka zkritizoval výkon svých spoluhráčů a se silou to trochu přehnal.

„Suspendace byla nepříjemná, ale v týmu bylo víc konfliktů a několik meetingů. Některé jen kvůli mně. Necítil jsem se s tam pak dobře, ale přesto se mě snažili prodloužit,“ popisoval.

Přitom Bobrovskij vedení klubu už po skončení sezony 2017/18 sdělil, že po té další, kde mu skončí jeho čtyřletá smlouva, už nehodlá zůstávat. „Ale v klubu se stále mluvilo o novém kontraktu a musím říct, že to bylo dost nepříjemné. Atmosféra byla špatná, ale já jsem se přesto snažil soustředit a vyhrát každý zápas,“ dodal s tím, že klub mu dokonce nabídl pomoc psychologa.

Toho gólman odmítl s tím, že má svého vlastního. A ten na něm evidentně odvádí dobrou práci, protože i přes náročný ročník byl Bobrovskij na ledě k nepřekonání a Jackets váleli, čemuž pomáhal také trenér John Tortorella. „S jeho příchodem jsme začali hrát lépe. Vnesl do kabiny disciplínu, je to zkušený psycholog a hráče umí motivovat,“ řekl na trenérovu adresu.

Ale směrem k bouřlivákovi měl samozřejmě i několik výtek. „Je dost impulzivní a vždycky říká, co si myslí. V sezoně vás vychválí, ale dokáže vás také setnout na tiskovce nebo v šatně. Ne vždy jsem s ním souhlasil a měli jsme několik ostrých názorových výměn,“ vzpomínal.

Kapitolu jménem Columbus tak může po sedmi sezonách hodit za hlavu. Bude zářit na Floridě?