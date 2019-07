Talent Mašín dře i s Hertlem: o zlomové sezoně, boji o místo i zázemí | iSport.cz

Přesný, spolehlivý. Dominik Mašín prý na ledě zosobňuje to, co při správném vyslovení znamená jeho příjmení v angličtině. Machine, tedy stroj. V minulém ročníku byl třiadvacetiletý bek s 36 plusovými body v celé AHL druhý nejlepší v hodnocení účasti na ledě. Kapitán stříbrných medailistů ze šampionátu osmnáctiletých 2014 i české dvacítky podepsal dvoucestný kontrakt na rok za 700 tisíc dolarů (16 milionů korun). „Chci si vybojovat místo v prvním týmu,“ hlásí.

Tři roky jste strávil na farmě, na svůj debut v NHL však stále čekáte. Berete krátkodobý kontrakt jako překlenovací s tím, že po další sezoně zvážíte, co dál?

„Věřím, že mě čeká zlomová sezona. V době trvání nováčkovské smlouvy jsem se do NHL nepodíval ani na jeden zápas. Doufám, že šanci dostanu a budu moct předvést, co ve mně je. Je super pocit, že jsem prodloužil, ale nevnímám to tak, že mám dvoucestnou smlouvu. Na kemp pojedu s tím, že si chci vybojovat místo v prvním týmu. Z toho vycházím. Fyzicky se cítím výborně a věřím si, že se mi to povede. Musím si věřit, to ani jinak nejde.“

Říká se, že právě po těch třech letech se ve vztahu k NHL kariéra láme. Hráč se do ní buď za tu dobu dostane, nebo pak už nemá moc cenu o ni usilovat. Bude to tedy buď, anebo?

„To se teprve uvidí. Bude záležet, v jaké se tam ocitnu pozici a jaké vyhlídky na NHL budu mít, jestli budu hrát stabilně nebo putovat nahoru a dolů. Podle situace se pak rozhodnu.“

Nastal už někdy moment, kdy jste cítil, že NHL může být na dosah?

„Tam nikdy nevíte. Pořád vám tvrdí, že jste blízko, ať makáte. Jenže pokud se třeba někdo nezraní nebo nevypadne z jiného důvodu, ta šance zkrátka nepřijde. Je to složité. Musím bojovat dál.“

Dominik Mašín během letního tréninkového drilu • Foto Barbora Reichová (Sport)

Kádr Lightning byl v poslední době ustálený, ze záložního celku se v něm z beků prosadili jen Erik Černák a Slater Koekkoek, za nějž přišel z Chicaga Jan Rutta. Je hodně těžké se v takovém týmu uplatnit?

„Těžké to je všude. Ale v Tampě měli našlapaný tým a chtěli vyhrát Stanley Cup. Základní část jim vyšla parádně, play off se nepovedlo. Myslím, že se tam teď vytvoří trošku víc místa, i když s dobou, kdy do Lightning přišel třeba Palič (Ondřej Palát), se to nedá moc srovnávat, tehdy se otevřelo okének mnohem víc. Nahoru vzali třeba čtyři kluky najednou, to v posledních letech moc nebylo. Nicméně budu se snažit, co to půjde, aby to vyšlo.“

Na Floridu odešel Anton Stralman, další smlouvu nedostane Dan Girardi. Mezitím přišel cestovatel Luke Schenn, pro nějž je Tampa šestým klubem za posledních pět let, Luke Witkowski toho zase v Detroitu moc nenahrál. Pak tam je ještě ostřílený Braydon Coburn, tlačenice přesto může být opět hustá…

„Podepsali pár starších beků. Ale když někdo mladší a lacinější bude hrát líp než oni, příležitost se může naskytnout a přeskočí ho. Myslím, že bude hlavně záležet na mně, jak se předvedu v kempu. Musím být lepší než hráči, co v mužstvu teď jsou. Uvidíme, jak to dopadne. Udělám všechno, co je v mých silách.“

Do Detroitu zamířil dosavadní generální manažer Steve Yzerman, za jehož vlády vás klub draftoval. Nahradil ho Julien BriseBois. Může to vaši pozici nějak ovlivnit?

„Nový generální manažer zastával stejnou funkci na farmě v Syracuse, takže jen povýšil do NHL. Všechny hráče dobře zná. Taky nejdu do kempu poprvé,