Kiks v divočině, Wild odpálili GM. Nehodil se k nám, šokoval majitel | iSport.cz

Pomalu se z Minnesoty stávala nudná organizace. Postup do play off nebyl problém, jenže dál nic. Majitel klubu Craig Leipold cítil, že se něco musí stát. Takže v dubnu 2018 vyhodil generálního manažera Chucka Fletchera, který v klubu působil devět let. Šestkrát v řadě se protáhli Wild do vyřazovacích bojů, a zhasli. Vlastník chtěl víc. „Nastal čas, abychom získali Stanley Cup,“ oznámil. Takže na klíčovou pozici najal Paula Fentona.

O 14 měsíců později se situace opakuje. Leipold odvolává generálního manažera. Jen už nemluví o Stanley Cupu… „Přemýšlel jsem o tomhle rozhodnutí dlouho, ale Paulovi jsem nakonec oznámil, že není tím pravým mužem, který by nás měl posunout dopředu.“ Bum. Rok pryč.

Wild nehráli play off. Fenton se rozhodně neválel, chtěl vytvořit svůj tým, starý chtěl postupně rozbombardovat. Bez velkých emocí odešli Mikael Granlund, Charlie Coyle nebo Nino Niederreiter. Dres Wild oblékli Kevin Fiala, Viktor Rask, Ryan Donato. Prvního července generální manažer podepsal na pět let Matse Zuccarella za 30 milionů dolarů. Měla to být Fentonova Minnesota. Nebude.

„Nepovedlo se mi to, tohle jde za mnou. Důvodem ukončení spolupráce není žádný velký problém, spíš se nahromadily časem menší problémy a Paul se k nám nehodil,“ pronesl Leipold. Šokoval, tím spíš, pokud o kroku tak dlouho přemýšlel a nechal Fentona vést draft, tedy akt, který kolikrát může nakopnout klub nahoru.

„Když něco zpackají majitelé, padáka jim nikdo nedá. Ale to neznamená, že za svou chybu nezaplatí. Minnesota za jeden velký kopanec teď platit bude,“ glosoval celou akci Scott Burnside, uznávaný novinář serveru The Athletic.

A přitom se hned od začátku zdálo, že šediví Wild se pod Fentonem začínají měnit. Jeho předchůdce například moc neřešil ruský poklad v KHL jménem Kiril Kaprizov, jehož klub draftoval v pátém kole 2015. Nechce se ti za moře? Tvoje volba. Nový generální manažer za šikulou z CSKA Moskva hned letěl s osobním dopisem od majitele Leipolda.

Mluvilo se o tom, jak se právě díky tomu Kaprizov vydá v roce 2020, až mu vyprší kontrakt v KHL, za moře. „Minnesota o mě moc nestála, vždyť si mě vybrala v draftu až někdy později. V pátém kole, ne? Myslím, že hned potom na mě zapomněli. Až když se dařilo v národním týmu, ozvali se mému agentovi,“ líčil útočník svůj chladný vztah k Wild.

Listopadová návštěva Fentona s dopisem psaným v azbuce postoj změnila.

Bizarní je, že Leipold si svého generálního manažera vybral hlavně proto, že ho dobře znal. Než koupil Minnesotu, vlastnil Nashville, kde působil právě Fenton. „Jenže tam jsem ho poznal v trochu jiném světle, jako asistent generálního manažera měl na starosti skauting, kde byl skvělý. Jenže co se týká organizování, určování strategie, vedení ostatních lidí a motivování jich k práci? Nehodil se k nám,“ obhajoval svůj krok.

A celý kolotoč má ještě jeden rozměr. Podle insidera Sportsnet Eliotta Freedmana požádal Leipold Philadelphii, aby mohl mluvit s jejich propuštěným generálním manažerem Ronem Hextallem. U Flyers ho nahradil Chuck Fletcher, tedy ten, který v dubnu 2018 slyšel, že má padáka v Minnesotě.