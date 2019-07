Snové léto pro fanoušky Devils. Klub vítá hvězdu za hvězdou, má i Guseva | iSport.cz

Devils už minulou sezonu svitla naděje, ale plamínek nehořel stabilně a na jaře zhasl úplně. Parta okolo Taylora Halla skončila v nabouchané východní konferenci předposlední, horší byla už jen Ottawa, kterou čeká pořádně dlouhá cesta zpátky na vrchol.

A tak si v New Jersey řekli dost.

Týmu, jenž skončil v tabulce dokonce pod rivaly z Manhattanu, kteří před dvěma sezonami ohlásili kompletní přestavbu, došla trpělivost. V sázce je pokračování hlavního tahouna i play off.

První volbu v draftu (ta Devils připadla v draftové loterii) vedení nepřekvapivě proměnilo na centra Jacka Hughese. Borce, kterému se stejně jako jeho podobným přezdívá v zámoří franchise player. Jednou bude hráčem, kolem kterého se bude stavět celý kádr. Takových mají ale v Newarku víc. V roce 2017 draftovali jako prvního hráče (trochu slabšího ročníku draftu) dalšího centra Nico Hischiera. Mít během tří let dvakrát první volbu v draftu chce přitom notnou dávku štěstí.

Zároveň chce ale mít štěstí také během následujících měsíců a neutopit se v edmontonském syndromu. Oilers měli mezi roky 2010 - 2015 těžko uvěřitelné čtyři první volby, naložili s nimi ale tak nějak po svém.

V Nailu Jakupovovi nikdy neprobudili potřebný talent a tak radši utekl (byl odejit) do KHL, Taylora Halla vyměnili a Jordana Eberleho, který byl sice draftovaný až jako 22. v pořadí, ale o to víc si ho zamilovali fanoušci, vyměnili v podstatě za nic v době, kdy nasbíral 51 bodů působíc v týmu, který hrál mizerně.

Eberle šel do Islanders za Ryana Stromea. Toho pak Oilers vyměnili k Rangers za Ryana Spoonera. A toho ve stejné sezoně poslali na farmu. Příští rok bude hrát za švýcarské Lugano.

Devils tomu všemu chtějí předejít a výstavbu kvalitního týmu zároveň trochu postrčit.

Angažování zkušeného Wayna Simmondse, hvězdného beka P. K. Subbana a Nikity Guseva, který byl považován za jednoho z nejlepších útočníků mimo NHL, budí respekt. Vedení se nebálo udělat radikální změny, nebo spíš muselo. Obavy o setrvání v Prudential Center vyjádřila hlavní hvězda kádru Taylor Hall, který přišel v roce 2016 za beka Adama Larssona.

Na přestupu nakonec Devils vydělali milionkrát. Dvojnásobný mistr světa zaznamenal v posledních třech sezonách postupně 53, 93 (jeho kariérní maximum) a 37 bodů. Během minulého ročníku ale odehrál kvůli zranění jen 33 utkání, a zřejmě i proto dřeli Ďáblové dno tabulky.

Teď se začíná blýskat na lepší časy, i když jenom v dálce. Aktuální podpisy neřeší problém v brankovišti. O místo přišel už teď Keith Kinkaid (byl vytrejdován k Blue Jackets), šestimilionová jednička Cory Schneider se v minulé sezoně dostala jen na 90 % úspěšnosti a nevalný průměr tří inkasovaných branek na zápas. Nutno dodat, že z 26 odchytaných zápasů bývalý vancouverský parťák aktuálně končícího Roberta Luonga vyhrál jen šest. Možná již příští rok tak přijde čas 22letého MacKenzie Blackwooda, jenž zaznamenal z gólmanského trojlístku nejlepší čísla a nejjistější výkony.

V obraně mu nově pomůže devítimilionový Subban, útok zase pozvedne válečník Wayne Simmonds (podepsal na rok za 5 milionů dolarů) a ruský šikula Nikita Gusev (2 roky za dohromady 9 milionů dolarů).

Zacha stále bez smlouvy Český útočník Pavel Zacha stále nepodepsal s New Jersey kontrakt a zůstává omezeně volným hráčem (Devils na něj vlastní práva a smlouvu musí podepsat do 1. prosince, jinak nebude moct v sezoně nastoupit). Klub i nadále uvažuje o jeho budoucnosti. Dvaadvacetiletému Zachovi skončila po sezoně 2018/19 nováčkovská smlouva, rozhodující roli přitom aktuálně nemají peníze, ale posouzení platnosti hráče pro organizaci. Ve hře by mohl být i trejd.

Teď si Devils budou muset uvědomit, jakým směrem se chtějí vydat. Nebo spíš budou muset počkat na to, jakým směrem se vydá Hall. Není tajemstvím, že prozatimní největší hvězdu by vedení rádo dokázalo udržet za každou cenu, sám hráč chce v týmu vidět potenciál směrem k play off. Jinak řečeno chce hrát o Stanley Cup. A to pokud možno už příští rok, kdy mu končí smlouva.

I pokud by se rozhodl Hall dosavadní kontrakt v New Jersey neprodloužit, nic to nemění na tom, že příští rok budou diváci chodit do Prudential Center s úsměvem na tváři. Koneckonců který tým získá bez velkých obětí hned čtyři hvězdy?

Na druhou stranu nyní půjde především o udržení hlavní tváře týmu. Právě jí by mohly zvučné posily pomoct při budoucím rozhodování o působišti. Fanoušci Ďáblů ale určitě mají v živé paměti úprk Zacha Pariseho do Minnesoty. Tehdy měla klubová hvězda také dost času na rozmyšlenou...