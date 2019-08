Uvažuje Ovečkin o konci kariéry? Uvidíme za dva roky, řekl kanonýr | iSport.cz

Waashington má před play off vynikající formu • Reuters / Geoff Burke-USA TODAY Sports

Chvílemi to měl Petr Mrázek hodně těžké • AP Photo/Nick Wass

Proti Montrealu sice Alexandr Ovečkin nebodoval, stejně je to ale oblíbenec fanoušků • AP Photo/Susan Walsh

Otřesený 19letý Rus musel být dokonce eskortován do kabiny a na ledě už se neobjevil! • Profimedia.cz

Je mu sice už třiatřicet let, ale Alexandr Ovečkin nijak nezpomaluje. Ani se vlastně nedá říct, že stárne, ruský pistolník je totiž pořád stejně dobrý, což dokazuje také to, že v posledních sedmi sezonách se šestkrát stal nejlepším střelcem NHL! Přesto je možné, že slavná soutěž už za dva roky o svou megastar přijde. Konec kariéry? Už? Loňský vítěz Stanley Cupu připustil, že je to klidně možné.