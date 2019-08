Nová ruská star si troufá. Kučerov a 128 bodů? Pokusím se ho následovat, říká | iSport.cz

128 bodů? To byl velevýkon. Více jich zvládli naposledy Jaromír Jágr (149) a Mario Lemieux (161) v roce 1996. Tolik k výjimečnosti Kučerovovy sezony, o které vypovídá i to, že bodování vyhrál s náskokem dvanácti bodů. Ani to není zase tak běžné.

Gusev zase v sezoně 2018/19 vyhrál bodování KHL s náskokem třinácti bodů (celkem jich měl 82) a teď by rád svou produktivitu předvedl také v zámoří. Tam už nakročil na jaře, když podepsal v závěru sezony s Vegas, jenže sezona předposledního finalisty skončila o něco dříve než se čekalo, takže Rus na svou premiéru stále čeká.

Golden Knights by si ho bývali rádi nechali, ale na pořádný kontrakt neměli prostor pod platovým stropem, proto nadané levé křídlo v rámci trejdu zamířilo do New Jersey, kde se buduje pěkně silné družstvo.

„Devils mi dali najevo, jak moc o mě stojí. Je to důležité a hodně to pro mě znamená,“ řekl útočník, který si za dva roky vydělá 9 milionů dolarů a ve druhém roce smlouvy má i částečnou klauzuli o nevyměnitelnosti. „Se všemi těmi novými tvářemi věřím, že budeme hrát dobře a vyhrávat,“ dodal.

New Jersey skutečně patří k nejvíce posíleným týmům. K jedničce draftu Jacku Hughesovi přibyli hvězdný zadák P.K. Subban a power forward Wayne Simmonds. Zároveň klub nepřišel o žádné velké jméno.

K podpisu s New Jersey pomohl také bývalý útočník Sergej Brylin, který s klubem v letech 1995, 2000 a 2003 vyhrál Stanley Cup a v tuto chvíli je asistentem trenéra záložního týmu Binghamton Devils.

„Ruským hráčům se u Devils daří,“ řekl a připomněl Alexandra Mogilného, Ilju Kovalčuka, Valerije Zelepukina, Vjačeslava Fetisova či Alexeje Kasatonova. „S Brylinem jsem se o New Jersey bavil, a on mi sdělil, že ho můžu kdykoliv požádat o pomoc,“ těší ho.

Jestli bude dalším se uvidí brzy. Mohl by klidně následovat cestu Artěmiho Panarina, který do ligy přišel až ve 24 letech a hned se stal hvězdou. Nebo také cestu Vadima Šipačova, jenž s Vegas podepsal jako hvězda KHL ve třiceti a totálně propadl...