Carolina? Špatně fungující tým, je tam nepořádek, říká bývalý hráč | iSport.cz

Zbavovat se hráče těsně po dvacítce a po sezoně, ve které dal (byť pouze v AHL) 30 branek není moc běžné. Ale zdá se, že talentovaný finský útočník a majitel zlaté medaile z mistrovství světa do 20 let v roce 2016 nebyl v klubu až tak spokojen.

Saarelu draftovali New York Rangers v roce 2015 z 89. místa, ale modrobílému dresu se ani nepřiblížil. Během přestupové uzávěrky v roce 2016 se totiž stal objektem zájmu Hurricanes, kteří se zbavovali útočníka Erica Staala.

V novém týmu také čekal na šanci, a i když byl nejprve třetím nejlepším střelcem pro ročník 2017/18 a následně nejlepším o sezonu později, dočkal se jediného utkání NHL. Bylo to 20. dubna v play off proti Washingtonu, kde odehrál 9 minut a 10 vteřin.

Na konci června pak přišel trejd do Chicaga, kam zamířil společně s obráncem Calvinem de Haanem za švédskou dvojici Gustav Forsling - Anton Forsberg. Teď se možná odkrývá důvod výměny. Doma ve Finsku promluvil Saarela o celé organizaci pěkně ostře.

Tým dle jeho slov není příkladem řádně fungující organizace a je v něm pořádný nepořádek. Nedá se odhadnout, kdo v něm vládne a lidé, kteří by měli dělat rozhodnutí, z nich mají spíš strach.

To jsou řádně ostré výroky od hráče, který ještě v zámořském hokeji nic nedokázal. Co na ně asi řeknou majitel Tom Dundon nebo generální manažer Don Waddell?

Probije se Saarela aspoň v září na soupisku Blackhawks? Server NHL.com ho v preview nové sezony mezi vyvolené nezařadil.

Thank you Sami for giving us an English translation: Aleksi Saarela basically said the Hurricanes arent an example of a leading NHL organization & it's a mess. According to him nobody really knows who's leading there, and people who should make decisions, are afraid to make them. https://t.co/wZBF4FEBc4