Bude Světový pohár v roce 2021? Jestli ano, tak možná bez Česka | iSport.cz

Predikce je to krutá. Vlastní tým by Češi neměli vůbec poprvé v historii, což se týká i předchůdce Světového poháru - Kanadského poháru, který se hrál v letech 1976, 1981, 1984, 1987 a 1991. Světový pohár byl na programu doposud přitom třikrát (1996, 2004 a 2016).

Po mnoha letech setkávání s nejlepšími hokejovými národy, vyhrocených bitev a slavných vítězství nejen nad SSSR, které byly vnímány i jako politická odveta, by mohl přijít konec.

Proč?

Důvodů je víc. Definitivní tečku za účastí národního týmu mohl udělat minulý Světový pohár i neproduktivní období na mistrovstvích světa. V roce 2016 Češi nestačili ve skupině na Kanadu 0:6, pak prohráli s výběrem Evropy 2:3 po prodloužení a na závěr porazili Spojené státy americké 4:3. I tak do vyřazovací fáze nepostoupili.

Národnímu týmu by uškodil také navrhovaný formát turnaje. Hrát by se totiž mělo jen jeden týden, což by vedlo k zúžení počtu celků „Mohlo by jít o miniturnaj, který by trval týden. Nejde o nic daného, bude záležet na jednáních mezi NHL a NHLPA. Myslím, že bychom ale mohli dojít k dohodě," uvedl zástupce komisaře NHL Bill Daly. „Obě strany jsou otevřené tomu, aby dohoda nebyla nevyhnutelně dokonalá, ale aby se mohla zlepšovat," dodal tajemně.

Do zmiňovaného týdenního formátu by nezapadala koncepce osmi týmů, jako tomu bylo v roce 2016. Někdo by musel z kola ven. A byl by to zřejmě výběr severoamerických hráčů do 23 let a také český národní tým. Zůstaly by tak tyto celky: Kanada, USA, Švédsko, Rusko, Finsko a Evropa.

S informací přišel zámořský web sportsnet.ca, novinář Mark Spector napsal následující. „Promiňte chlapci,“ začal vzkaz směřovaný k Čechům. „Minulé výsledky vám na rozdíl od Švédů a Finů vlastní tým nezaručují. Mimo to na posledním ročníku Světového poháru Češi vstřelili jen šest gólů ve třech zápasech a vyhráli jen jednou. Navíc za ně hrálo také šest hráčů, kteří neměli platné kontrakty s NHL."



„To radši mějme Tým Evropy, který bude hrát se sedmi osmi nejlepšími Čechy a bude mít konkurenceschopný kádr společně s hokejisty z ostatních zemí jako je například Slovensko, Švýcarsko a Německo."

Autor se dále rozplýval nad celkem složeným z Leona Draisaitla, Anžeho Kopitara, Nica Hischiera, Romana Josiho, Zdena Cháry, Davida Pastrňáka, Tomáše Hertla a Davida Krejčího.

Umístění ČSSR/ČR na Kanadském poháru a Světovém poháru Turnaj Ročník Umístění ČSSR/ČR Bilance ČSSR/ČR Vítěz Kanadský pohár 1976 2. (ČSSR) 3-1-1 (finále 0-1-1) Kanada Kanadský pohár 1981 semifinále (ČSSR) 2-2-1 (sf: SSSR 1:4) SSSR Kanadský pohár 1984 zákl. skupina (ČSSR) 0-1-4 Kanada Kanadský pohár 1987 semifinále (ČSSR) 2-1-2 (sf: Kanada 3:5) Kanada Kanadský pohár 1991 zákl. skupina (ČSFR) 1-0-4 Kanada Světový pohár 1996 zákl. skupina (ČR) 0-0-3 USA Světový pohár 2004 semifinále (ČR) 1-0-2 (čf: Švédsko 6:1, sf: Kanada 3:4 OT) Kanada Světový pohár 2016 zákl. skupina (ČR) 1-1-1 Kanada

Jak by vypadal formát turnaje? NHL by byla přerušena po sobotních večerních zápasech, v neděli by se hráči přemístili do Chicaga, kde by hráli Američané, a Toronta, kde zase Kanaďané. V pondělí by byly na programu tréninky a v úterý, středu a čtvrtek následně zápasy základních skupin. Turnaj by vyvrcholil v sobotu oběma semifinálovými kláními a v neděli bojem o zlatou medaili. NHL by znovu pokračovala od úterý.

Vše závisí na jednáních mezi NHL a hráčskými odbory NHLPA. Obě strany mají několik týdnů na to, aby požádali o zrušení platnosti současné kolektivní smlouvy, která končí po sezoně 2021/2022. Stát se také může, že současná smlouva bude s nově dohodnutými dodatky prodloužena, což by podporovalo i myšlenku Světového poháru, jenž by nahradil Zápas hvězd.

Na to, jestli se vůbec Světový pohár v únoru 2021 uskuteční, si hokejový svět bude muset počkat. Oficiální rozhodnutí ani stanovisko o případném formátu nepadlo. Ve hře je totiž stále i výluka NHL, která byla naposledy k vidění v roce 2012. Základní část byla tehdy zkrácena na 48 zápasů.