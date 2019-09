Zvláštní přání exhvězdy Philadelphie: Vybučte mě! Co říká na Subbana? | iSport.cz

Bývalý asistent kapitána Claudea Girouxe se do bývalého působiště ve Wells Fargo Center vrátí poprvé 9. října při prvním domácím klinči Flyers v sezoně. A zrovna to vyšlo proti New Jersey. Obavy nemá, těší se.

"Strávil jsem tam krásné sezony, bude to hodně cool, abych řekl pravdu, těším se na to," přiznal Simmonds, který byl 25. února vytrejdován do Nashvillu, kde ale za 17 utkání nasbíral jen tři body (1+2) a v play off proti Dallasu zasáhl jen do dvou zápasů kvůli poraněnému kolenu.

Zkraje července se pak upsal Devils na jeden rok za luxusních 5 milionu dolarů. "Já i klub jsme nastaveni úplně stejně, prožili jsme hodně špatnou sezonu a toužíme po reparátu. Chceme se vrátit na výsluní a ukázat, že se s námi musí počítat," řekl Simmonds a pověnoval se i staronovému parťákovi P.K. Subbanovi, se kterým se po pár měsících zase sejde v kabině.

"Je to skvělý týmový frajer, hokejista i člověk. Jasně, rád se promuje, je kolem něho vždycky velké haló, ale týmové chemii to neškodí, když poutá pozornost na sebe," ocenil letní největší akvizici Devils.

New Jersey v loňské sezoně skončilo v lize třetí od konce, když z 82 utkání vyhrálo jen 31. Horší výsledek než 71 bodů uhrály jen Los Angeles a Ottawa.

Simmondsovi bylo 22 let, když ho Philadelphia získala z Los Angeles. "Když jsem hrál v LA, byl jsem ještě dítě, dá se říct, že až ve Philly jsem skutečně vyspěl. Město i organizace mi učarovaly, strašně cením tamní lidi za to, co pro mě udělali," vyznal se rodák ze Scarborough v Ontariu, který je v historických tabulkách Flyers 14. nejlepším střelcem za 203 branek.

Alespoň 28 tref zaznamenal v pěti ze šesti prvních sezon v klubu. Jak mu to půjde na nové adrese?