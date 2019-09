Výprodej v Columbusu. Tortorellu vytočili Rusové. Co na to český skaut? | iSport.cz

Změny v kádru Columbusu trenéra vůbec netěší. Na druhou stranu, John Tortorella se nikdy nebál dát najevo nelibost, když se mu něco nelíbilo. Tentokrát zamířil přímo na komoru. „Jsem nasraný. Vytáčí mě to. Kvůli našim hráčům, naší organizaci, kvůli našemu městu,“ vypěnil v rozhovoru pro internetový sportovní deník The Athletic.

Panarin, Bobrovskij i Duchene, který přišel před uzávěrkou přestupů z Ottawy, se výrazně podíleli na senzačním postupu Blue Jackets z prvního kola play off přes Tampu Bay. Následně však jako volní agenti podepsali jinde. Tortorellu nerozhněvaly ani tak jejich odchody, ale spíš to, co sami uvedli jako důvody. Zpochybnil jejich tvrzení, že touha vyhrávat byla hlavní pohnutkou, proč se rozhodli Columbus opustit.

„Nevykládejte nic o zatracených vítězstvích, že kvůli tomu chcete jinam. Všechny ty hráče respektuju, ale nehodlám sakra poslouchat kecy, jak touží vyhrávat. Opravdu mě to vytáčí, poněvadž tady to měli přímo před sebou, udělali jsme velký pokrok. Možná nechtějí hrát pode mnou, v pořádku. Ovšem vy nehrajete pro trenéra, nýbrž pro svoje spoluhráče. V tom se projevuje rozdíl mezi kamarádstvím a arogancí,“ pravil Tortorella.

O Panarinovi s Bobrovským se dopředu vědělo, že v Columbusu zůstat nechtějí. Ať už za tím bylo jejich vlastní přání zamířit na atraktivnější trh, rozmary ruských partnerek nebo něco jiného, podle Tortse odešli od nedokončené práce. A to jim nejvíc vyčítá. „Dokážu se do nich vcítit, měli právo to udělat. Přeju jim jen to nejlepší, ale štve mě, že opustili Columbus, poněvadž jsme šli dobrým směrem. Myslím, že stejně to vidí i další hráči. Ale řeknou: K čertu s nimi, my tady chceme být, dáme se zase dohromady a budeme pokračovat.“

John Tortorella a jeho tradiční řev na střídačce Columbusu. • Foto Profimedia.cz

Blue Jackets postoupili do vyřazovacích bojů coby osmý nasazený celek. Vůbec poprvé vyhráli sérii play off, ve čtyřech zápasech smetli držitele Presidents‘ Trophy, navíc poté, co si Tampa vedla tak suverénně v základní části a vystřihla jeden z nejlepších výkonů v historii NHL.

Panarin dosáhl v minulé sezoně ziskem 78 bodů svého dosavadního maxima a podruhé za sebou se stal nejproduktivnějším hráčem Blue Jackets. Touhu odejít dával 27letý útočník najevo hodně dlouho, získali ho nenasytní New York Rangers. Upsal se na sedm let za 81,5 milionů dolarů (1,9 miliardy korun). O tři roky starší Bobrovskij ve službách Columbusu dvakrát vychytal Vezina Trophy, v minulém ročníku však nezačal dobře a ve vztahu s Tortorellou se cosi změnilo. Klub se přesto snažil ho za každou cenu přesvědčit, aby zůstal. Ruský brankář však podepsal na sedm let s Floridou za 70 milionů dolarů. Duchene se po příchodu z Ottawy stal prvním centrem Blue Jackets, následně mu v Nash villu dali sedmiletý kontrakt za 56 milionů dolarů.

Blue Jackets navzdory výrazným škrtům tyto ztráty nikým nenahradili, přišel pouze Gustav Nyquist. Pro Tortorellu je dalším důvodem k neklidu situace kolem 22letého obránce Werenskiho. Po sezoně se stal chráněným volným agentem, o nové smlouvě s týmem stále jedná. Hrozí, že nestihne začátek tréninkového tábora.

„Neznám obchodní stránku věci. Ten kluk nesmí promeškat ani minutu. Tady se vyvíjel, ukázal spoustu odhodlání, nabral sebevědomí a vylepšil svoji obrannou hru, aniž by tím naboural svoje ofenzivní sklony. Jako hráč vážně vyrostl a já prostě nechci, aby vypadl z rytmu. Kdyby chyběl, nebudu zklamaný. Budu znechucený,“ řekl.

Podle deníku Columbus Dispatch žádá bek tříletou smlouvu s platem přes pět milionů dolarů ročně. Blue Jackets mají do naplnění platového stropu rezervu 15,76 milionů dolarů.

Nejzásadnější přitom zůstává otázka brankářů, ta však Tortorellu tolik netíží. Zůstala dosavadní dvojka Joonas Korpisalo a z Lugana přišel 25letý Lotyš Elvis Merzlikins. Fungovat by měli jako tandem. „Vím, že když Korpi dostane víc prostoru, umí být lepší brankář. Jestli dostane přednost? Znám ho zatím líp, takže nejspíš ano,“ naznačil Tortorella.

Nyquist není Panarin, říká skaut Tichý

Skaut Milan Tichý volí ohledně brankářů Columbusu obezřetnější slova. „Je riskantní mít dva mladé gólmany bez zkušeností, ale musí dostat šanci, stejně jako jiní,“ říká Tichý. Bývalý obránce a evropský skaut klubu v tomto týdnu odletěl do zámoří, kde začínají nováčkovské kempy. Budou se hledat i nástupci hvězd, o které tým přišel.

Kouč Tortorella se rozohnil kvůli ztrátám, jež Columbus utrpěl. Co pro tým znamenají?

„Když odejdou takoví hráči, je to určitě oslabení. Ztratili jsme tři nebo čtyři klíčové hráče, vlastně jediný přišel Švéd Nyquist. Ale jak říká náš generální manažer Jarmo Kekäläinen, spousta věcí se může změnit, sezona ještě ani nezačala.“

Kde je největší problém?

„Problém ani ne. Ale začneme se dvěma brankáři, Korpisalem a Elvisem (Merzlikins). Může to fungovat, nikdo předem neví. Ale tohle je místo, kde může být naše slabina. Taky záleží, jak to dopadne s Werenskim. Ten kdyby měl odejít, tak problém nastane. Jako vždycky však bude záležet, jak zachytají brankáři, jestli to zvládnou. Jinak si to ten tým je schopen odehrát. Přišel Nyquist, který není samozřejmě jako Panarin, ovšem věříme, že pomůže.“

Není přece jen riskantní vsadit na dva mladé gólmany?

„Je, ale oni musí někdy dostat šanci, jako ji dostali jiní. Kolikrát se stane, že tým podepíše gólmana za sedm milionů a ten pak nezachytá. Musíte je vyzkoušet, protože do té doby nevíte, můžete si jen něco myslet. Korpi je v týmu déle, s Elvisem se poperou, kdo z nich dostane přednost.“

Nejde spíš o psychologický moment? Lidé si zvykli na Bobrovského, najednou tam nebude…

„To taky. Ale nezapomeňte, že naposledy taky neměl dobrou sezonu. Do ledna. Měl špatná čísla, až od února a v play off si vedl výborně.“

Kdo z mladých by mohl vyletět? V závěru sezony se například skvěle předvedl Francouz Texier…

„Ale nezapomínejte, že je mu teprve devatenáct let. Je dobrý, jen potřebuje čas. Nedá se čekat, že hned potáhne první, druhou lajnu. Máme tam navíc pořád mladší lídry jako Dubois, Atkinson, ze starších zůstali Foligno, Dubinsky. Útok se díky moc nezměnil příchodem Nyquista, díky jemu se může zvednout Wennberg, který si v poslední sezoně nevedl úplně dobře. Ale opakuju, výměny nemusí být u konce. Tým je samozřejmě slabší. A klíčovou otázkou zůstávají gólmani a Werenski.“