Dva metry a stříbro z MS. Kdo je mladík, kterému udělal místo Gudas? | iSport.cz

Jak se 196 centimetrů vysoký zadák k Flyers vlastně dostal? Zvládl to bez draftu, tým z Pennsylvánie po něm sáhl v září 2015, kdy za sebou měl první sezonu v QMJHL v barvách Rouyn-Noranda Huskies. A brzy se ukázalo, že to nebyl vůbec špatný krok. Ba naopak.

V ročníku 2015/16 se totiž Myers rozjel, sesbíral 45 bodů v základní části a dalších 16 v play off. Navíc ligu vyhrál a s bilancí + 52 byl nejlepším mužem soutěže. To si museli ve Philadelphii mnout ruce.

Rázem se z vytáhlého beka stal reprezentant a na juniorském šampionátu v roce 2017 získal s Kanadou stříbrnou medaili. Pro další sezonu následovalo povýšení k farmářským Lehigh Valley Phantoms, ale i AHL mu začala být malá. Proto v sezoně 2018/19 na 21 zápasů nakoukl do NHL. K jedné brance přidal nahrávku a vedení seniorské reprezentace mu zaslalo po skončení základní části pozvánku na Slovensko. Tam se hrálo mistrovství světa, ze kterého si přivezl stříbro.

Byl to další bod, ve kterém Myers obstál. Držet ho na farmě už by byla zbytečná škoda. „Naposledy jsem dostal v NHL trochu čuchnout, což pomohlo tomu, že jsem přes léto ještě víc dřel, abych už udělal první tým. Ten si chci vybojovat,“ řekl pro NHL.com rodák z provincie New Brunswick.

Když došlo ke Gudasově trejdu a výroku generálního manažera Chucka Fletchera, že mladý Kanaďan by ho jako pravák mohl ve třetí obraně zastoupit, byl Myers samozřejmě potěšen. Místo na soupisce ale zatím rozhodně jako žádnou jistotu nebere. Hladových vlčáků je přece jen v kempu vždycky až moc.

VIDEO: Tak vypadal Myersův první gól v NHL

„Tohle slyšet je pěkné, ale nic to neznamená. Je fajn, že budu mít tu možnost, ale stejně si to budu muset vybojovat. A budu makat co to půjde,“ vyhlašuje veřejně.

Myerse vedl na začátku posledního ročníku na farmě kouč Scott Gordon, ze kterého se v průběhu sezony stal také kouč prvního týmu. Šestapadesátiletý trenér měl určitě vliv na to, že Myers okusil poprvé NHL a líbilo se mu hlavně to, jak se díky němu zjednodušila obranná hra.

„Hlídal defenzivu a pomáhal v útoku tak, aby to bylo dobré pro tým, a ne proto, aby dělal dojem na okolí,“ těšilo Gordona, který po angažování Alaina Vigneaulta znovu zaujal místo v Lehigh Valley.

Chvála od Gordona nadaného obránce potěšila. Jeho trenér není žádný nováček, moc dobře ví, o čem mluví, což Myers také uznal. „Rozdíl mezi AHL a NHL je velký. Mezi těmi nejlepšími si nemůžu jen tak dělat co mě napadne. Důležité je hrát jednoduše a limitovat riziko, poslat puk na útočníka a hotovo,“ vysvětlil.

V čem je malá Myersova výhoda je to, že na hokejovém MS ho vedl právě Vigneault. Tam tedy přátelství načali a brzy bude pokračovat...