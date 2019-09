Rvačka i dva góly. Proč mě nesnáší? Asi jsem roztomilý, culil se Pekař | iSport.cz

Rodák z Turnova byl před rokem, stejně jako všichni ostatní draftovaní Buffalem, ve stínu jediného muže - jedničky draftu Rasmuse Dahlina. Generační talent vlastně zastínil úplně všechny. Na začátku července se pak během nováčkovského kempu tihle dva potkali. V opačných rolích.

Nejprve v jeden den švédský zadák ukázkovým stromem českého útočníka sundal, o den později zase Pekař defenzivní hvězdu nevídaným způsobem vyškolil a skóroval. Na oba momenty se můžete podívat ZDE.

Jeho nebojácné vystupování na ledě i před médii mu brzy vyneslo smlouvu v NHL. Nováčkovský kontrakt na tři roky podepsal už v říjnu jako hráč Barrie Colts z juniorské OHL. Tam nakonec kvůli zranění odehrál jen 33 utkání, přesto stihl sesbírat 36 bodů.

Herní pauza byla dlouhá, Pekař hrál ostrý zápas naposledy v lednu, takže do bitvy proti New Jersey šel v pátek pořádně nadržený. Sabres za chvíli vedli 6:1, takže trenér Chris Taylor, který vede farmářský tým z Rochesteru, byl spokojený. „Samozřejmě chceme, aby se hráči předvedli, ale taky chceme, aby ukázali, jak duševně dozrávají, a co se za poslední roky naučili,“ řekl pro NHL.com.

Hodně očí mířilo na sedmičku letošního draftu Dylana Cozense, který vstřelil jeden gól, ale část show si pro sebe uzmul i Pekař. Ten už před rokem sám pro sebe použil výraz "krysa". Prý se mu líbí hráči jako Brad Marchand. Protihráčům v červenobílém to předváděl.

Things got a little chippy at the #Sabres Prospect Challenge tonight... Sabres C Matej Pekar (4th/2018) and Devils D Michael Vukojevic (3rd/2019) dropped the gloves in the third period. Sabres won that one, too. @WKBW pic.twitter.com/UnJsj7dgMh — Adam Unger (@AdamUnger_7) September 7, 2019

„Pro soupeře je jako osina v zadku,“ culil se švédský útočník Victor Olofsson, kterého Buffalo nasadilo v závěru posledního ročníku na 6 utkání NHL a on se odvděčil dvěma góly a dvěma nahrávkami.

A obdobně ho Devils skutečně viděli. Pekař je opravdu dlouho prudil, Michael McLeod jeho výzvu k bitce odmítl, ale skoro stokilový kanadský obránce Michael Vukojevic přijal. Čech ostrou rvačku vyhrál, vleže se pak na ledě oba férově poplácali. Takové množství ovací si nikdo ten večer nevysloužil.

„Je to energický hráč, pořádně nás všechny na střídačce nakopl,“ chválil ho Cozens. „Navíc je to týmový typ, dělá to, co je třeba k výhře. Jeho bitka byla pěkně cool,“ pokračoval mladík.

Zdá se, že v Buffalu roste nástupce vyhlášených provokatérů Matthewa Barnabyho či Patricka Kalety. To byli borci, které ve městě milovali a soupeři je nesnášeli.

„Co na mě ostatní tak vytáčí? Nevím. Jsem roztomilý?“ dodal pro NHL.com a pořádně se u toho culil.

To už bylo v sobotu po zápase proti Bruins, kterým vstřelil dvě branky. Nezastavil ho ani gólman Daniel Vladař. Mladý útočník ze sebe měl radost, a to hlavně proto, že s vlastním výkonem v předchozím zápase proti New Jersey nebyl spokojený.

„Tentokrát mi hodně pomohli spoluhráči, byli skvělí,“ řekl Pekař, vedle kterého naskakovala i další naděje Lukáš Rousek. „Makali, vyhrávali všechny souboje, bylo to super,“ těšilo ho.

Another win for the Sabres prospects. 🙌



Recap it with the highlights. pic.twitter.com/3UHrk3q8VV — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) September 8, 2019

Pekařovi nejprve na ránu z první nahrál Kyle Olson, druhou trefu mu pak připravil právě Rousek. Ale to by nebyl on, aby to bylo jen o gólech. Samozřejmě došlo i na nějaké pošťuchování, tentokrát byl jeho objektem kanadský forvard Jack Studnicka.

„Podle mě je super, když vstupujete na led a už vidíte, jak se na vás soupeř dívá, nebo něco pokřikuje. V tu chvíli vím, že jsem se jim dostal do hlavy a sám se tak můžu soustředit jen na svou hru,“ vysvětluje.

Zblízka si ji možná v Buffalu budou prohlížet už brzy. Díky své otevřené povaze si totiž Pekař získává fanoušky na svou stranu. Víckrát řekl, jak se mu v Buffalu líbí a jak si užívá dobrou náladu v hledišti. Příznivci se mu za to párkrát odvděčili potleskem.

V budoucnu to možná nebude nic neobvyklého.