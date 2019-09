Jeden musí z kola ven. V Calgary řeší hvězdnou smlouvu, odnese to Frolík? | iSport.cz

Jeden problém zvládli v Calgary vyřešit v neděli. Pod smlouvu dostali útočníka Andrewa Mangiapaneho, se kterým podepsali roční dvoucestný kontrakt, který při jeho pobytu v prvním týmu zatíží platový strop 715 tisíci dolarů. Jenže to byl jen detail, problém je jinde.

Pod platovým stropem má klub jen něco přes 6 milionů prostoru, což sice není tak málo, jenže jedenadvacetiletý Tkachuk má za sebou se 77 body životní sezonu a předvedl potenciál. Navíc není dobré mít pod stropem úplně naloženo, zkrátka 6 milionů je prostě málo. Někdo bude muset z kola ven. Frolík to cítí.

„Nevím, jestli to budu já, nebo někdo jiný, ale Tkachuk není pod smlouvou a něco se s tím bude muset dělat. Je těžké to nevnímat a nečíst o tom. Na druhou stranu pár trejdů mám už za sebou, vím, jak to chodí, pak je to pěkně rychlé,“ vykládal vítěz Stanley Cupu z roku 2013 pro SportsNet.

Proč zrovna Frolík? K jeho výměně už málem došlo během přestupové uzávěrky v únoru, tehdy byl prý už jednou bruslí v Minnesotě, odkud měli Flames získat střelce Jasona Zuckera. Jenže to nevyšlo, a od té doby zůstává český forvard ve středu přestupových spekulací.

K nim poprvé došlo už v průběhu sezony, když si Frolík zvykal na nového trenéra Billa Peterse, který mu nejdříve nedával na ledě to množství času, jež by si údajně zasloužil. Následně byl zařazen právě ke Tkachukovi a Mikaelu Backlundovi a formace, která fungovala už dříve, znovu začala šlapat.

I proto Frolík nikdy nežádal o trejd a rád by se vrátil do lajny ke svým kamarádům. A je možné, že se to stane. Soupisky se pomalu uzavírají, místo pod stropem (Frolíkův cap-hit je 4,3 milionu dolarů) není.

„Nikdy jsem neřekl, že chci odejít. V Calgary to mám rád a s rodinou jsme tady hodně spokojení,“ řekl spolehlivý útočník, který během čtyř sezon v týmu posbíral 58 branek.

Ve druhé části posledního ročníku se pak slušně rozehrál, i když zmiňovaný start nebyl podle představ. Po změně trenérského štábu často i zaběhlá jména musí začínat od nuly. Frolík se ale kousl a přesvědčil. Nicméně téma Tkachuk je důležité vyřešit co nejrycheji. Nikdo nemá zájem přetahovat se s chráněným volným hráčem až do podzimu. I když trh se toto léto hýbe zvláštně.

„Spoustu hráčů stále ani teď nemá smlouvu,“ připomněl Frolík například Patrika Laineho, Kyla Connora, Braydena Pointa či Travise Konecnyho. „Rozhodně ho chceme v týmu, ne aby někde seděl. To není dobré pro nikoho,“ pokračoval.

Jestli Frolík bude u Tkachukova návratu, to se neví...