Neuvirth se v kempu Toronta zranil. To pro něj není dobré, říká trenér | iSport.cz

Čtyři puky padly v úterý do brány Philadelphie • Reuters / Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

Nechal si připravit krásnou modrobílou masku v barvách klubu a byl připraven do boje. Do boje o prodloužení kariéry v NHL, a při vší úctě ke konkurenci v Torontu, tady na místo dvojky má. Jenže Michal Neuvirth nestihl ani zasáhnout do zápasu a došlo na problém, který atletického gólmana provází celou kariéru. Jeho tělo ho znovu přestalo poslouchat...