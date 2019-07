Gudas o švagrovi Neuvirthovi: Když zůstane zdravý, Torontu ukáže | iSport.cz

Video k článku Voráček i Pastrňák si pochvalovali spolupráci s Jágrem. Chválili i fanoušky VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na rozhodnutí Michala Neuvirtha jít na try-out do Toronta?

„Myslím, že je to super. Všichni vědí, že je dobrý gólman. Věří si. Minulá sezona mu kvůli zdravotním problémům sice nevyšla úplně podle představ, ale předtím chytal, jak mohl, vychytal ve Philadelphii několik zápasů, dokonce nám málem vyhrál celou sérii v play off. Když mu vydrží zdraví, tak věřím, že bude Torontu hodně platný.“

Sám přiznal, že měl během léta možnost podepsat v NHL i jednocestný kontrakt, rozhodl se však zabojovat o smlouvu na zkoušce u Maple Leafs. Chápete toto rozhodnutí?

„Ono záleží také na tom, který klub nabídl Michalovi tu jednocestnou smlouvu… Řekl bych, že se rozhodl podle vyhlídek týmů a jejich zástupců, kteří ho oslovili. Myslím, že zvážil všechna pro a proti s agentem i sám se sebou. Určitě moc dobře ví, co od sebe i od kontraktu očekává v příští sezoně. Když se cítí dobře, tak nevidím důvod, proč by si to do Toronta nešel vybojovat.“

Poté, co se Neuvirth dohodl s Torontem na try-outu, klub vyměnil do Las Vegas gólmana Garreta Sparkse. Bude mít podle vás vzhledem k této okolnosti blíž k podpisu?

„Nemyslím si, že to bude mít jednodušší. Stejně má Toronto v záloze pořád alespoň dva gólmany na dvoucestných smlouvách, takže bych řekl, že tam není moc šancí okolo. Buď bude Michal prostě lepší a trenérům se zalíbí, nebo to nevyjde. Nicméně věřím, že dostane férovou šanci se o místo v týmu poprat.“

Bavili jste se spolu o této volbě?

„No jasně. Během léta bydlíme kousek od sebe a v Praze spolu chodíme trénovat. V průběhu už tedy na to přišla řeč.“

Jaký vztah máte podle vás s vaším švagrem?

„Myslím, že ten nejlepší jaký vůbec může být.“ (usmívá se)

Ve Washingtonu se těším na vítěznou atmosféru

V příští sezoně vás čeká nové angažmá ve Washingtonu. Už se pilně připravujete na další výzvu v NHL?

„V podstatě celý měsíc je již ve fázi přípravy. Čeká mě opět nová štace, takže řešíme stěhování, nové bydlení a různé vedlejší okolnosti. Už se s rodinkou pomalu začínáme navnaďovat na to, že jdeme jinam. Za dva týdny odlétáme do Washingtonu, takže se začneme sžívat s novým prostředím.“

Povedlo se vám již ve Washingtonu něco vyřídit a připravit před odletem?

„Většinu věcí už máme vyřízenou, jsme ve finální fázi. Vážně řešíme už jen maličkosti.“

Na co, případně na koho se v nové štaci nejvíce těšíte?

„Těším se na vítěznou atmosféru v klubu. Tým byl za posledních pět let mezi top kluby NHL, všichni tam umějí vyhrávat. Před rokem se Capitals povedlo získat Stanley cup. Jsem si tedy jistý, že budou mít znovu chuť to vyhrát. Myslím, že letos měli až moc dlouhé léto, motivaci budou mít určitě všichni. Bude mi ctí být součástí jednoho nejlepších týmů v NHL.“

V NHL jste měl zatím vždycky štěstí na početnou českou kolonii. Nejprve v Tampě (Ondřej Palát a Andrej Šustr) a později i ve Philadelphii (Jakub Voráček a Michal Neuvirth) jste neměl nikdy nouzi. Předpokládám, že jste rád, když se u Capitals setkáte s Michalem Kempným a Jakubem Vránou, viďte?

„Je to super. (usmívá se) S Kempasem (Michal Kempný) se známe odmala, je můj ročník. Havrana (Jakub Vrána) znám také od chvíle, co hraje v NHL. Ještě navíc podepsali Ríšu Pánika, se kterým jsme hráli v Tampě. Moc se na ně těším. Jsem rád, že budu mít v týmu Čecha, nebo podobně mluvícího člověka. Je to určitě plus.“

Už jste si od nich zjišťoval nějaké informace o Washingtonu?

„Jsme spolu průběžně ve spojení, psali mi ale i další kluci z týmu. Pomalu se s nimi sžívám.“

Znáte ještě někoho z kádru Capitals?

„Proti většině hráčů jsem hrál, takže o sobě víme. Těším se třeba na to, že nebudu muset být ve střele Ovieho (Alexandr Ovečkin), nebudu muset bránit ve stoje Kuzněcova, který je rozjetý přes celé hřiště. Bude fajn být v týmu s hráči, jako je Tom Wilson, Garnet Hathaway a další.“

S Alexandrem Ovečkinem jste se již seznámil?

„Několikrát jsme se zdravili v průběhu mistrovství světa a olympiády. Můj táta se navíc seznámil s jeho členy rodiny. Od vidění se tedy trošku známe, ale na večeři jsme ještě spolu nebyli. Myslím si, že to teprve přijde.“

