Laine chce větší roli. Každý, kdo rozumí hokeji, by to měl vědět, řekl | iSport.cz

Nová oblíbená destinace pro finské hokejové hvězdy? V současné chvíli to rozhodně lze prohlásit o Bernu. Ve švýcarském klubu se totiž Laine, dvojka draftu z roku 2016, připravuje. A nebál se tam rozpovídat o tom, co doprovází licitování o podmínkách nového kontraktu s Jets. Jak je vidno, pozice v hierarchii týmu je jedno z nejdůležitějších témat u vyjednávacího stolu. „Když jednám o kontraktu, chci vždy vědět to, s kým budu hrát v lajně,“ uvedl pro finský web Iltalehti.

Finskému snajprovi se očividně nezamlouvá, že by neměl mít jisté místo v elitní formaci Winnipegu. V minulé sezoně při vyrovnaném počtu hráčů na ledě odehrál drtivou většinu zápasů v druhé lajně vedle centra Bryana Littla a pravého křídla Nikolaje Ehlerse. A chce výš.

S místem ve druhé formaci se spokojit nechce a pouze místo v elitní přesilovce je mu málo. Chce do prvního útoku vedle kapitána Blakea Wheelera a Marka Scheifeleho, což jsou společně s Lainem hlavní tváře celé organizace a nejlepší hráči. Laine má pocit, že pokud by hrál vedle nich, jeho výkony by šly ještě nahoru. A že by mohl nasázet více než padesát bodů v minulé sezoně. Chce slyšet od vedení ujištění, že to vidí stejně. „Z mého pohledu je to dobrá vlastnost,“ uvedl v reakci na Laineho vyjádření Wheeler. „Chtít víc minut. Chtít být víc na ledě. Chtít víc hrát. Tohle jsou za mě dobré věci. Je dobře, když je hráč hladový, a ne když je spokojený s tím, jak je na tom teď. Ale jsem přesvědčený, že tohle nedělá sám od sebe.“ Tedy i jeho evidentně Laineho vyjádření zaskočilo.

Především se ale čekalo, jakým způsobem bude reagovat kouč Paul Maurice. Ten z celé věci nedělá žádnou velkou vědu. „To, co se snaží udělat Patrik, se snaží dělat i ostatní. Třeba Ehlers nebo Connor. Chtějí se prostě za nějaký čas otočit a říct mi: Vidíš, já ti říkal, že jsi mě měl stavět víc. A já odpovím svým řidičským přirovnáním: Nikdo přece nedostane klíčky od auta, když je mu čtrnáct,“ nechal se slyšet Maurice.

Do Bernu se mezitím za Lainem přesunula další finská superstar, Mikko Rantanen z Colorada, který také čeká na nový kontrakt. Zatímco tréninkové kempy týmů NHL probíhají již několik dní, obě křídla se budou nadále připravovat ve švýcarském azylu a čekat na posun ve svých vyjednáváních. Pomůže Lainemu plamenné vyjádření k tomu, aby se co nejdříve stal opět hráčem NHL?