NHL v Praze: show se blíží! Co se bude dít? Láká i trénink pro fajnšmekry | iSport.cz

Nemusíte být zrovna hokejoví experti, abyste znali ta jména.

Claude Giroux, James van Riemsdyk, Duncan Keith, Patrick Kane nebo Jonathan Toews. A Jakub Voráček, pochopitelně.

Co jméno, to pojem. Špička v rámci NHL. TOP hráči, jejichž um pohladí duše hokejových fanoušků. Tyhle všechny borce můžete v Praze vidět na vlastní oči. Pokud tedy patříte ke šťastlivcům, kteří vstupenky do O2 Areny sehnali. Zaprášilo se po nich za dvě hodiny, teď je zápas beznadějně vyprodaný. Lístky stály od 1990 do 7990 korun. Přímo ho bude vysílat stanice Nova Sport (od 20 hodin). Stále ještě existuje šance, že pár vstupenek do oběhu půjde – z nevyzvednutých rezervací.

Pro oba týmy to bude úvodní utkání sezony. I tohle přidává na prestiži zámořského výjezdu do Prahy. Ta v minulých letech 2008 a 2010 už přivítala Boston, Phoenix, New York Rangers a Tampu Bay.

„Věřím, že si to my hráči i fanoušci co nejvíce užijeme. Snad to pro ně bude super zážitek,“ říká Voráček, hlavní lákadlo téhle sportovní show. Kulisy zařídí dva slavné kluby. Philadelphia Flyers a Chicago Blackhawks.

První si vydobyl respekt hlavně v sedmdesátých letech, do dějin se zapsal pod přezdívkou Broad Street Bullies. Název byl odvozený od nejdelší ulice ve městě a nekompromisnímu stylu, jakým se tým prezentoval. Byli to drsňáci, bijci, kteří hokejový um mixovali právě s tvrdým stylem. Zapomenutému městu vrátili hrdost a čest.

V letech 1974 a 1975 získali Stanley Cup, klíčovou postavou byl neohrožený vůdce Bobby Clarke, jenž byl ve Philadelphii zbožňovaný. Ale u soupeřů nenáviděný. Stejně jako celý tým. Konkurence si myslela jediné: Je to parta rváčů, násilníků.

Šel z nich strach. Říkalo se: Zamkněte ženy a děti. Do města přijeli Flyers!

Jenže až takový masakr to nebyl. V mužstvu byla i hokejová kvalita, nebylo možné vyhrát Stanley Cup jenom rvaním. „Můžete mít nejlepší rváče na světě. Ale kdyby mužstvo nemělo talent, nikoho by neporazili. A Flyers měli hodně talentu,“ okomentoval to i Phil Esposito, ikonická postava NHL, která v sedmdesátých letech hrála za konkurenční Boston.

Chicago získalo nejslavnější sportovní grál šestkrát, na rozdíl od Philadelphie jejich poslední zářezy na trofeji nejsou tak ošoupané. Blackhawks triumfovali v letech 2010, 2013 a 2015, vytvořili úspěšnou dynastii. U všech nechyběla osvědčená dvojka Patrick Kane – Jonathan Toews, kteří budují charakter Blackhawks už od roku 2007.

Hvězda? Voráček

Z českého pohledu je hlavní tahák jasný. Voráček. Ryšavý bombarďák, jenž v polovině srpna oslavil třicátiny, patří dlouhodobě z českého pohledu k nejoblíbenějším hokejistům za mořem. Díky umu, ale i bohulibým charitativním aktivitám. Další porce sympatií si vysloužil v květnu, kdy s céčkem na dresu táhl národní tým při povedeném světovém turnaji v Bratislavě.

I když měl doma těhotnou přítelkyni, o omluvence neuvažoval. Na ledě pak mluvil góly a pohlednými akcemi. Na porod si odběhl přímo během turnaje, při němž vytvořil český bodový rekord (18 bodů – 5 + 13 ve 13 zápasech).

Takže je jasné, jaké číslo bude pod největším drobnohledem. Na koho si budou fanoušci v přeplněném hledišti pražského chrámu ukazovat.

93.

Voráček působí v mužstvu Flyers od sezony 2011/12, od té doby patří ke klíčové ose. I když v posledních letech marně parta okolo kapitána Clauda Girouxe čeká na pronikavý úspěch. Pro české fanoušky přesto zůstává hlavním terčem zájmu.

„To, že je v sestavě právě on, je pro vyznění celé akce obrovsky důležité,“ tvrdí promotér Tomáš Petera, zkušená persona v oblasti sportovních akcí, který zajišťuje projekt v rámci NHL Global Series 2019 po obchodní a marketingové stránce.

V záloze bylo ještě jiné české eso ve službách Philly. Radko Gudas, Bud Spencer na bruslích… Když NHL pustila do světa novinu, kdo se v Praze představí, také on byl nadšený. „Je to příležitost, která se naskytne jednou za život. Obrovsky se těším!“ vykládal.

Ovšem i když sport umí psát krásné příběhy, občas přinese zašmodrchanou zápletku. Gudas během léta, když byl na svatbě spoluhráče z národního mužstva, zvedl telefon a slyšel: „Jdeš do Washingtonu.“ Výměna překazila plány, syn obránce Lea, majitele čtyř medailí z mistrovství světa, se v Praze neukáže.

„Musím říct, že mě to hodně mrzí. Ale nedá se nic dělat. NHL je prostě byznys,“ reagoval smířlivě.

Z českého pohledu mrzutost. Ještě že Voráček během léta žádný takový telefonát neobdržel… To už by pro pořadatele byla drtivá rána.

Ostatně, jednou už to taky bylo. Když slavná liga v lednu 2008 oznámila, že premiérově v Praze odehraje soutěžní zápas, Jaromír Jágr z New Yorku diktoval v rámci konferenčního hovoru českým novinářům: „Je to senzační. Je neskutečné, že se to podařilo.“ Za soupeře liga vybrala Tampu Bay (tehdy v sestavě s Václavem Prospalem a Radimem Vrbatou).

Ovšem ouvej. Legendární číslo 68 chybělo. Po sezoně se v New Yorku rozloučilo a vzalo směr ruský Omsk. Jágr cítil, že po letech potřebuje změnu. Tlak už ho dusil, potřeboval nový drive. Proto NHL zamával. Pro promotéry to byla nepříjemnost. Vždyť právě Jágr, tehdy na vrcholu sil, byl hlavním důvodem, proč NHL do Prahy lákali.



Tentokrát panika nehrozí. Voráček by měl být jistota. Na soupisce vedle něj figuruje i útočník David Kaše, ovšem u něj je to s otazníkem. Nedávno zamířil na farmu, stejně jako v minulé sezoně. V kádru soupeře by si v O2 Areně měl zahrát útočník David Kämpf, jenž je součástí organizace Blackhawks už dva roky.

A pikantní premiéru v nejslavnější soutěži světa by si mohl odbýt kanonýr Dominik Kubalík, jenž s mužstvem z Chicaga na konci května uzavřel roční smlouvu. „NHL doma? To by byl úplný vrchol!“ věřil 24letý útočník, jenž byl v poslední sezoně vyhlášený nejužitečnějším hráčem švýcarské ligy. Pálí mu to rok co rok. Takže posun do NHL je logický. Odšpuntuje zámořskou kariéru právě v Praze? I tohle by byla krásná story.

Před zápasem absolvují oba týmy přípravné kempy v Evropě, každý navíc odehraje exhibiční zápas. V rámci NHL Global Series Challenge 2019, která čítá právě i přátelské duely. Chicago se v neděli 29. září představí v berlínské Mercedes-Benz aréně v zápase s Eisbärenem, Flyers navštíví švýcarské Lausanne a v pondělí 30. září se utkají s místním HC.

Nadstavbou jsou doprovodné akce

Ani Praha nebude ochuzená o doprovodné akce. „Nechtěli jsme, aby to bylo jenom o jednom utkání. To by byl takový výstřel do tmy. Naším záměrem je, aby to mělo mnohem větší přesah. Je to systémová věc, nic nahodilého,“ reaguje promotér Petera, který už se podílel i na předešlých velkých sportovních akcích v Praze. A to nejenom těch hokejových. Do české metropole přivábil třeba basketbalový turnaj Final Four, což je vyvrcholení prestižní Euroligy.

NHL přesto vyčnívá. „Je to jedna z pěti nejsilnějších sportovních značek na světě, takže z tohoto důvodu je její zásah obrovský,“ tvrdí rovněž úspěšný tenisový trenér, jenž mimo jiné byl u toho, když Petr Korda vyhrál před jednadvaceti lety Australian Open.

Teď se o celou akci stará marketingově, shání sponzory a partnery. Kdo ví, jestli samotný zápas vůbec uvidí…

„Během něj budu mít na starosti obchodní schůzky, takže to, co se děje přímo na ledě, v tu chvíli nebude pro mě to hlavní,“ připouští Petera, jenž už vyjednává o tom, že by NHL zavítala do Prahy i v příštích letech. Nechce prozradit detaily. Ale hokejovému národu chce nabídnout lákavé menu: „Řádově v horizontu pěti let vidím reálně, že se tady NHL objeví třikrát.“

Petera je i vášnivý amatérský hokejista. Ale pozor, hraje pod dohledem legendy. Každý týden chodí totiž hrát do Letňan a jeho spoluhráčem v obraně je… Dominik Hašek!

A i když to nejsou žádné oficiální zápasy, ale spíše „sranda“ mače, emoce někdy tryskají. Jestli znáte povahu někdejšího legendárního brankáře, jenž po skončení famózní kariéry hraje výhradně v poli, je vám to jasné. Pro něj slovo sranda mač neexistuje. Pro něj je každý zápas finále olympiády. „Zrovna nedávno mě zdrbal za jednu křížnou přihrávku. Naložil mi pěkně… Ale zrovna jemu člověk může těžko odporovat. Kdyby to byl někdo jiný, asi bych ho někam poslal. Ale jeho nemůžu,“ směje se sportovní manažer.

Spolu se Slavomírem Lenerem, někdejším koučem, jenž působil i v NHL, má na starost rovněž NHL Global Fan Tour. Což je veledůležitá součást celého projektu. Akce už v minulých dnech proběhly po českých městech, v Praze se uskuteční ve čtvrtek 3. října, tedy den před samotným zápasem.

„My u nás máme Pojď hrát hokej, NHL má tohle. Chceme zámořský hokej přiblížit co nejvíce lidem,“ vysvětluje Lener, jenž má v rámci hokejového svazu pod palcem zahraniční styky a v NHL má výborné kontakty.

Jedná se o putovní muzeum pro fanoušky, které vzdává hold nejslavnější hokejové soutěži světa a jejím hráčům. Převáží se ve dvou obřích kontejnerech, součástí jsou i interaktivní dotykové obrazovky nebo herní konzole, na nichž je možné si chvíli zamastit NHL. Ale jde i o víc. O nejrůznější soutěže, do kterých se bude moc zapojit nejširší veřejnost.

„Bude to trvat celý den. Dopoledne to bude orientované hlavně na mládež, na hokejové třídy. Ale odpoledne i pro ostatní. Lidé si mohou vyzkoušet nejrůznější dovednosti, jako například rychlost nebo přesnost střelby. Všechno by mělo být pod patronací osobností, které z daného města pocházejí. Měly by vyslat jasný signál: Podívejte, my jsme se tady hokej naučili a dostali jsme se až do NHL,“ vykládá promotér Petera.

Organizátoři by tedy rádi do akce zapojili osobnosti spojené s jednotlivými městy. Třeba Martina Straku, Václava Prospala a další hráče, kteří v NHL zanechali výraznou stopu. „Je to pro nás důležitá součást celého projektu,“ tvrdí Lener, který v NHL jako asistent kouče působil v Calgary a na Floridě.

Lidé si během Fan Tour mohou NHL nejenom „osahat“, ale pro vítěze nejrůznějších soutěží budou nachystané lístky přímo na zápas mezi Philadelphií a Chicagem! Ten je už dlouhé měsíce beznadějně vyprodaný, takže tohle je jedinečná příležitost, jak se dá ještě dostat k horkému zboží.

„Jsme hokejová země, tady hokej nemusíme představovat. Ale NHL je speciální. Takže ji chceme lidem co nejvíce přiblížit,“ tvrdí Petera. Fan Tour by se navíc měla objevit v Česku každoročně. A měla by střídat města, do kterých zavítá. Aby měla co nejširší záběr a zážitky si užilo co nejvíce fanoušků.

Na trénink za 390 korun

I samotný zápas by měla být velká show. Organizace ale pod zkušeného promotéra nespadá, tu má na starost společnost LiveNation, která se primárně zabývá pořádáním velkých koncertů. NHL je pro ni novinkou. Ale nebojí se toho. Jaký je vůbec rozdíl mezi obřím koncertem, a utkáním NHL?

„Přestože pořádáme opravdu velké akce pro desetitisíce lidí pravidelně a několikrát do roka, těžko porovnávat velké koncerty se zápasem NHL, protože ten pořádáme poprvé. Nicméně, během více jak 25letého fungování naší společnosti jsme organizovali nejrozmanitější „nehudební“ akce – od fotbalu přes freestyle motokros, šachové exhibice, krasobruslení, závody monstertrucků, jezdecké show až po Cirque Du Soleil. V O2 Areně pak pořádáme akce již od jejího otevření. Zápas NHL pro nás bude velká výzva, ale v našem týmu máme profesionály, kteří udělají vše pro to, aby pražský zápas proběhl bez problémů a ke spokojenosti obou týmů,“ uvedl Petr Novák, PR manažer Live Nation.

Nejde pouze o samotný duel. Hokejová veřejnost se může podívat i na předzápasový trénink obou mužstev, který se na ploše sportovního chrámu v Libni uskuteční 3. října (od 15 do 17.45 hodin). Cena je jednotná: 390 korun.

„Pro opravdového fajnšmekra je možná trénink ještě zajímavější než samotný zápas. Díky televizním přenosům jich mají lidé možnost vidět už hodně. Ale trénink? Navíc den před zápasem? To je něco výjimečného,“ tvrdí marketingový manažer Petera. Také on se chystá ve čtvrtek na přípravu Flyers a Blackhawks podívat.

Do hlediště by se měly dostat i děti z nejrůznějších sportů. Aby měly možnost v živém přenosu přičuchnout k NHL... Otevřená předzápasová příprava bude sloužit rovněž jako studijní materiál pro české trenéry. „Určitě to pro ně bude zajímavé. Domlouvám pro ně okolo dvou set lístků,“ popisuje Lener, někdejší dlouholetý šéftrenér svazu, který se podílí na osvětě a pořádání seminářů pro kouče. A právě NHL v Praze, to je příležitost ke vzdělání.

Lener ve spolupráci s kolegy z jiných sportů, především Michalem Ježdíkem, sportovním ředitelem České basketbalové federace, v rámci NHL Global Series pracuje také na přípravách tradičního semináře MOSTY, na němž participuje i Český olympijský výbor. Tentokrát by se v něm hokej propojil s NBA.

„Usilovně jednáme o tom, abychom sehnali opravdové trenérské nebo manažerské kapacity ze zámoří. Pokud jde o hokej, chtěl bych, aby to bylo specializované na téma, které nás hodně trápí. A to je přechod z juniorky mezi dospělé,“ vysvětluje Lener. „Jde o to, aby nám zámořští trenéři nebo manažeři pověděli, jak má být hráč vybavený, aby mohl vstoupit do NHL. Jaké typy chtějí, jak mají být mentálně odolní.“

„A Michal (Ježdík) by to jel po linii NBA. Chceme to vhodně propojit,“ dodává Lener.

Vedle semináře MOSTY chystá svazový expert i trenérský seminář, který by byl vyloženě pro hokejové kouče. Měl by se konat v den zápasu, tedy 4. října. „Jde nám o to, abychom akci NHL co nejvíce využili i směrem k trenérům. Ten přesah je hodně důležitý,“ zdůrazňuje Lener, jenž ze střídačky v roli hlavního trenéra vedl národní tým při šampionátu v Praze v roce 2004. Hrálo se na stejném místě, i když tehdy se sídlo ještě jmenovalo Sazka Arena.

Teď bude z hlediště sledovat, jak do akce vyjedou novodobí hokejoví gladiátoři z Philadelphie a Chicaga.

Také utkání z trenérského pohledu přináší zajímavosti. A střet různých trenérských světů. Flyers nově povede Alain Vigneault, 58letý zkušený trenérský bard, jenž v roli hlavního kouče vedl Montreal, Vancouver nebo naposledy New York Rangers.

V základní části odkoučoval 1216 zápasů, dalších 139 přidal v play off. Na posledním šampionátu v Bratislavě řídil kanadskou reprezentaci, která překvapivě ve finále nestačila na Finsko, soubor nenápadných pracantů.

Kupa zkušeností, zápasů.

A teď považte, kdo stojí na střídačce Blackhakws. V porovnání s Vigneaultem je to trenérský zelenáč.

34letý Jeremy Colliton. Někdejší útočník, mistr světa v osmnáctkách i dvacítkách, který nastupuje do druhé sezony v NHL. V minulém ročníku to byl on, kdo v organizaci nahradil dlouho nedotknutelného Joela Quennevilla (60), který Chicago dovedl ke třem Stanley Cupům! Předtím si na Pohár sáhl také jako asistent Colorada.

NHL ukazuje: mládí vpřed!

Kolem výměny byl velký poprask. Zdálo se, že pozice legendárního kouče je neotřesitelná. Jenže znáte NHL. Tam nemá nikdo nic jistého. I taková persona se musela po sérii nevýrazných sezon pakovat… Nahradil ji právě Colliton, v tu dobu nejmladší trenér v historii organizace. Žezla se ujal ve 33 letech. Předtím dvě sezony vedl tým v AHL.

Takže teď se fanouškům, potažmo i adeptům trenérského řemesla, nabízí pohled na dva trenérské světy. Ostřílený mazák versus dravé mládí.

„Svědčí to o tom, jaký je v NHL jednoznačný trend. Mladí hráči, rychlost, drive. Jiná dynamika hry. A stejné je tomu i u koučů. Registrujeme čím dál tím více trenérů, kteří přicházejí z juniorek nebo z farem. Kde měli výsledky. A okamžitě dostanou šanci. Ale ne jenom na oko. Ihned si vyslouží kontrakt v NHL,“ popisuje Lener současnou zámořskou praxi.

A nejde jenom o hráče nebo trenéry. Slavné Toronto z pozice generálního manažera šéfuje 33letý Kyle Dubas, jenž hokej nikdy nehrál. Koho ve funkci v květnu 2018 nahradil? Ikonického Lou Lamoriella…

Takže není divu, že do Prahy přiletí Chicago s tak mladým trenérem. „I tohle by měla být inspirace pro české prostředí. NHL dává jednoznačně světu najevo, že mládí má zelenou. A i když je to obrovský byznys, nebojí se riskovat. Takže také z tohoto pohledu je to hodně poučné,“ dodává Lener.

NHL V Praze není tedy pouze o utkání. Ale i o dalších doprovodných akcích. Neméně důležitých. „Doufám, že to celkově bude pro české fanoušky krásný zážitek. My na ledě pro to uděláme maximum,“ slibuje Jakub Voráček.

Bude to show. Těšte se.

Češi, kteří mohou zasáhnout do hry

Philadelphia: Jakub Voráček, David Kaše

Chicago: David Kämpf, Dominik Kubalík

Philadelphia Trenér: Alain Vigneault

Kapitán: Claude Giroux

Největší hvězdy: Giroux, Voráček, Couturier, Niskanen, Provorov

Gólmani: Brian Elliott, Carter Hart

Poslední umístění: bez play off, (11. místo v konferenci)

Počet Stanley Cupů: 2 (1974 a 1975) Chicago Trenér: Jeremy Colliton

Kapitán: Jonathan Toews

Největší hvězdy: Toews, Kane, Keith, Seabrook, Crawford

Gólmani: Corey Crawford, Robin Lehner

Poslední umístění: bez play off (10. místo v konferenci)

Počet Stanley Cupů: 6 (1934, 1938, 1961, 2010, 2013 a 2015)