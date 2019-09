Flyers půjdou fandit Slavii! Spoluhráči uvidí kvalitní fotbal, těší se Voráček | iSport.cz

O zápas nejlepší hokejové ligy světa, která se do Prahy vrací po devíti letech, navíc s českými zástupci, byl obrovský zájem. A poznal to i reprezentační kapitán z květnového mistrovství světa na Slovensku. „Ze strany známých a příbuzných je samozřejmě velký zájem o vstupenky. Myslel jsem, že budu muset sehnat zhruba 70 lístků. Nakonec to snad nebude tak hrozné, bude jich asi padesát,“ uvedl Voráček pro českou verzi webu NHL.com.

Kdo by si však myslel, že jeden z týmových lídrů se jen obrátil na klub a měl vyřešeno, spletl by se. „Od klubu jsme dostali dva na osobu,“ přiblížil Voráček. Dokázal si přesto i za pomoci spoluhráčů poradit. „Hodně kluků ze zámoří nemá nikoho, kdo jede, takže pár lístků mi ještě dají. Zbytek jsem ale musel dokoupit,“ doplnil Voráček.

Výrazně snadnější už to bylo s realizací nápadu na příjemné odreagování, které má s Flyers naplánované na středeční večer. V Edenu bude držet palce fotbalové Slavii proti Dortmundu. „Vyrážíme s celým týmem. NHL nám sehnala lístky, což je super. Jdeme celý mančaft, tak aspoň Američani a Kanaďani uvidí kvalitní evropský fotbal a ještě zrovna v Praze,“ podotkl. „Jsem moc rád, že to tak vyšlo. A věřím, že Slavia udělá nějaký úspěch, pak by ten zážitek byl ještě lepší,“ přál si Voráček.

Ještě předtím ale Philadelphii čeká pondělní přípravný souboj v Lausanne proti domácímu celku. „Je moc fajn tady být, jsme s klukama pohromadě a po tréninku vyrážíme na golf. Je na to ideální počasí, nějakých 19 stupňů a sluníčko, přes jezero krásný výhled na Alpy, takže si to tady užívám,“ pochvaloval si.

Litoval jen, že se do zápasového kalendáře nevešel přípravný zápas s některým extraligovým týmem. „To aby spoluhráči viděli, jak se fandí v Česku. Ale v Evropě jsou domácí fanoušci skoro všude dobří. Myslím, že hodně mladých hráčů od nás bude překvapených, jaký to tady bude rachot,“ řekl Voráček.

Věří, že v dobré atmosféře se bude hrát i v pátek večer v O2 areně, přestože ani jedno z mužstev nebude v pozici opravdu domácího týmu. „Já jsem v ní odehrál dost zápasů, byl jsem tam kapitán reprezentace na mistrovství světa, čehož si ohromně vážím. Ale nikdy jsem tam nehrál zápas NHL. Bude to něco jiného, s jinými spoluhráči, jiné prostředí, jiná atmosféra. Taková příležitost se naskytne jednou za život,“ řekl Voráček.

Flyers půjdou do sezony s touhou vrátit se po letošní odmlce do play off. Pomoci k tomu může i společný pobyt na starém kontinentu. „Ve Philadelphii jsme měli dobrý přípravný kemp, opravdu tvrdě jsme makali. Snad ve všech zápasech jsme soupeře přebruslovali, což je pro nás hodně důležité. Věřím, že to bude dobré a že celé turné nám k dobrému startu do sezony pomůže. Celkově si užíváme, že jsme takhle pohromadě. Je to pro nás dobrý teambuilding. Máme skvělou partu, která se ráda baví, ale taky ráda tvrdě pracuje, což je ta nejlepší kombinace,“ ocenil Voráček.

Sám za sebe doufal, že mu start v Evropě pomůže dostat se do zápasové pohody. „V přípravě to z mé strany ještě nebylo úplně stoprocentní. Puk pořád na hokejce nelepí tak, jak bych si představoval. Ale možná je to i věkem, já už nevím... Ale vážně, věřím, že to doladím a že před sebou máme dobrou sezonu. A každopádně parádní začátek,“ řekl Voráček.