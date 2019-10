Voráček: Průvodce po Praze dělat nebudu, lístků bych udal klidně 200 | iSport.cz

Co pro vás a pro tým tento čas strávený v Česku znamená?

„Jsem rád, že tu budu se svou rodinou a s přáteli. Z týmového hlediska jsme přijeli pro dva body, musíme zabrat a českým fanouškům ukázat pořádný hokej. Je to fajn, nestává se, že bych se tu vyskytl v říjnu. Ale jsme tu za prací.“

V pondělí jste odehráli přípravný zápas v Lausanne a s domácím týmem prohráli 3:4. Co k tomu zápasu můžete říct?

„Ať už jsme se cítili jakkoliv, nemůžeme se na nic vymlouvat. Žádné řeči o jiné velikosti kluziště, měli jsme prostě vyhrát. První třetina byla náročná, a když pak prohráváte 0:3 nebo 0:4 tak je těžké proti komukoliv dostat se zpět.“

Nicméně hned jak jste přiletěli do Prahy kolem vás se srocovaly davy. Vypadalo to jako když přijel papež.

„(smích) Myslím, že jsem udělal v životě až moc kravin na to, abych mohl být papežem.“

Potřeboval bych aspoň 200 lístků, směje se Voráček. Pod tlakem prý nebude

Přesto pozornost bude mířit především na vás. Co to pro vás osobně znamená hrát zápas NHL ve vaší rodné zemi?

„Je to hodně důležité. Na kariéru se dívám jako na cestu, dostal jsem se do NHL a dokázal jsem se prosadit. Vyhrál jsem mistrovství světa, pak jsem byl kapitánem národního týmu, zahrál si na olympijských hrách, a tohle je další krok. Když jsem začal hrát v zámoří, nikdy mě nenapadlo, že bych mohl hrát zápas NHL v Česku. No a teď tu jsem. Je to šance, která se naskytne jednou za život a já si ji chci užít co nejvíc.“

Nebude náročné být pod takovým drobnohledem publika?

„Myslím, že už jsem si v životě nějaký tlak zažil. Třeba na mistrovství v roce 2015 v Praze, nebo naposledy v Bratislavě. Teď asi o moc větší nebude. Hlavně chci hrát dobře, bavit lidi a vyhrát.“

Jak to bylo s volnými lístky pro přátelé a rodinu?

„Podle množství dotazů bych jich klidně udal třeba 200. Nejlepší je, že ty lidi na to mají třeba půl roku, a ptají se mě čtyři dny před zápasem, jestli jim neseženu třeba šest lístků. Že si je klidně zaplatí. To miluju ten dodatek.

NHL naposledy začínala v Praze v roce 2010 dvojzápasem mezi Bostonem Bruins a Phoenix Coyotes. Pamatujete si na to?

„Tehdy jsem začínal třetí rok v NHL a byli jsme zrovna s Columbusem ve Švédsku. Vím, že jsem si říkal, že by bylo super mít možnost hrát NHL v Praze. No a teď začínám dvanáctý rok, pár let uteklo a moc se na to těším.“

Myslíte si, že Philadelphia bude mít v hledišti v pátečním zápase převahu?

„Taky jsem nad tím přemýšlel. Phila se hodně propálila tehdy když se Džegr vrátil do Ameriky v sezoně 2011/12, proto měla najednou v Česku tolik fanoušků. Předtím to tak horké nebylo. I když já už jsem tam taky devět let... Když bude dobrá atmosféra, tak mi to bude asi jedno.“

Budete v Praze dělat spoluhráčům průvodce?

„Já tady nebudu nikomu dělat průvodce, oni si poradí. Ale těšíme se ve středu na fotbal, snad Slavie udělá nějaké body.“

David Kämpf a Dominik Kubalík říkali, jak se spoluhráči vyptávali, kam v Praze vyrazit. Kolik otázek už jste musel zodpovědět vy?

„Pár jich padlo, třeba kam zajít na pivo nebo na procházku, tak snad nebudou z mých rad zklamaní. Je fajn, že jsme tu s takovým předstihem a nepřijeli jsme třeba až den před zápasem.“

Několik vašich parťáků už v Praze bylo, jiní ne. Těšili se do Prahy?

„Ti, co tu už byli, se těšili hodně. Zbytek nevěděl, co od toho čekat, ale jsem si jistý, že se jim Praha zalíbí. Ještě jsem na ni neslyšel špatné slovo.“