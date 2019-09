Kämpf už je s Chicagem v Praze: Kluci musí zajít na pivo! Lákal i na Slavii | iSport.cz

Kolik lístků se vám povedlo sehnat na zápas v O2 areně?

„Mám objednáno něco okolo deseti lístků. Doufám, že ještě nějaké navíc seženu. Chci, aby dorazila celá rodina, především ti, kteří se nemůžou dostat do Ameriky, jako jsou babičky a dědové. Doufám, že to vyjde a všichni se přijdou podívat.“

Poprvé v kariéře si s Chicagem zahrajete zápas NHL v Praze před českými fanoušky. Jaké to pro vás bude?

„Doufám, že nám jich bude fandit co nejvíc. (usmívá se) Nevím, jak to bude rozdělené, kolik lidí bude fandit nám a kolik Philadelphii. Věřím ale, že bude skvělá atmosféra, zápas bude skvělý a všichni si to hezky užijeme.“

V NHL už jste odehrál 109 utkání, nemyslíte však, že budete nervózní vzhledem k tomu, že hrajete v rodné zemi a před prarodiči?

„To bych neřekl. Myslím, že člověk svoje fanoušky na tribuně při zápase tolik nevnímá. Myslím, že to nebude hrát žádnou roli.“

Jak vysoko ve své kariéře budete řadit zápas s Flyers v Česku?

„Určitě je to jeden z mých největších zápasů kariéry. Nestává se každý den, aby zápas NHL byl hraný v Česku. Určitě to budu řadit vysoko.“

Těší vás hodně, že máte v týmu českého parťáka v podobě Dominika Kubalíka?

„Jsem rád, že si můžu s někým pokecat česky. Myslím si, že je to pro nás oba dobré.“

Prý se vás neustále na něco ptá. Jste ještě vůbec schopný krajánkovi v kabině odpovídat?

„Myslím si, že tohle je úplně normální. Češi si v týmech pomáhají. Já jsem tak trochu počítal s tím, že bude mít nějaké otázky. Když vím, tak mu rád pomůžu.“

Kubalík má v Chicagu velkou šanci, dělám mu taxikáře

Předpokládám ale, že po příletu do Prahy vás nyní bombardují i spoluhráči všelijakými dotazy. Na co se vás třeba ptají?

„Vyptávají se na dobré restaurace a památky, na které stojí za to jít se podívat. Doporučil jsem jim zajít si na Karlův most, Pražský hrad atd.“

Dominik Kubalík předem sliboval, že všechny spoluhráče vezme na svíčkovou a nejlepší pivo na světě. Určitě si to také nenecháte ujít, viďte?

(usmívá se) „Jo, určitě. Říkali jsme jim, že pivo prostě musí ochutnat. Je to vlastně nejlepší věc, kterou v Česku máme. Takže na pivo určitě zajdou.“

Před pátečním zápase se prý s celým týmem, dokonce i s Philadelphií chystáte na fotbalový zápas Slavie v Lize mistrů. Jak se tedy Blackhawks těší na evropskou kopanou?

„Osobně se hrozně těším. V Česku jsem na Lize mistrů ještě nebyl, takže jsem ohromně natěšený. Myslím si, že i ostatní kluci jsou. Oni náš fotbal moc nesledují, jsou spíš na ten americký, tak čekám, že budou trochu překvapení. Určitě ale bude skvělá atmosféra, tak doufám, že se jim to bude líbit.“

V NHL začínáte již svojí třetí sezonu. Jak moc se podle vás upevnila vaše role v týmu?

„Cítím, že moje role se zvedá. Pořád se snažím podávat co nejlepší výkony a plnit všechno, co po mě trenér chce. Myslím si, že když v tom budu takhle pokračovat, bude to lepší a lepší.“

S Dominikem Kubalíkem jste nastupoval během přípravy v jednom útoku po boku vašeho parťáka Brandona Saada. Jak myslíte, že zapadl?

„Myslím, že skvěle. Je to výborný střelec, určitě má velkou šanci se uchytit. Pokud budeme takhle pokračovat, tak věřím, že to bude dobré.“

Už jste stihl nového českého parťáka provést Chicagem, případně s ním zajít do pověstné české restaurace Bohemian House?

(směje se) „Toho volného času zatím moc nebylo. Jakmile začal kemp, tak jsme pořád na trénincích. Myslím, že až se vrátíme z Evropy, tak budeme mít víc času. Už nyní ale bydlíme ve stejné budově, tak spolu jezdíme na zimák. Dělám Dominikovi takového taxikáře.“ (usmívá se)