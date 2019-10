Colliton ve 34 letech trénuje Chicago v NHL: Věk nerozhoduje, výsledky ano | iSport.cz

Zkušenému trenérovi Joelu Quennevillovi se podařilo v Chicagu vybudovat novodobou dynastii šampionů, vyhrál s týmem tři Stanley Cupy během šesti let, za deset sezon dovedl Hawks devětkrát do play off . „V našem byznysu nic nepřekvapuje,“ reagoval na loňský vyhazov trenér, jenž jako obránce sehrál jen v základní části NHL přes 800 utkání a odkoučoval dvakrát tolik, ještě před Chicagem vedl St. Louis a Colorado.

Colliton měl za sebou kariéru hráče pohybující se mezi farmou a New York Islanders, před nástupem do Chicaga měl za sebou šest let trénování. Čtyři roky vedl Moru ve Švédsku, potom dva roky záložní celek Blackhawks v Rockfordu, s nímž došel do finále konference AHL.

Mládí vpřed, to je v NHL trend i mezi trenéry. Taky zprávy, že Colliton je nejmladším koučem v historii chicagského klubu, mohly být marketingovým tahem. Tenhle rekord nepřekonal. Paul Thompson se totiž už v roce 1939 přesunul z hráčské do trenérské role ve věku 32 let. Frank Eddolls (1954) a Keith Magnuson (1980) byli o pár měsíců mladší než Colliton v době svého nástupu. Narodili se v srpnu a v dubnu, současný vládce střídačky je lednový. Pokud jde o celou NHL, Gary Green převzal tým Washingtonu ve 26 letech. Veterán mezi trenéry Paul Maurice, dnes vládce střídačky Winnipegu, začínal v Hartfordu, když mu bylo 28 let.

„Nejvíc vždycky záleží, jestli mužstvo vyhrává, jaké má výsledky,“ uvedl Colliton. „A já jsem si musel získat důvěru a víru, že pomůžu týmu vyhrávat a dovést ho k úspěchu.“ Když povýšil do Chicaga, našli se v mužstvu čtyři hráči starší, než byl on. Ale obstál. Dává přednost dialogu, hráče dostal na svou stranu. Umí naslouchat, je otevřený názorům a změnám. Mužstvo pod ním ve druhé polovině sezony prošlo několika vítěznými sériemi a play off nakonec nezůstalo moc daleko. Colliton ho chce zvednout ještě výš.

„Čekáme, že se budeme v průběhu sezony zlepšovat. Měli jsme dobrou přípravu, trochu vyčistili hru, protože náš projev nebyl úplně dobrý. Vylepšili jsme ho, musíme taky podávat vyrovnanější výkony. Jako mužstvo máme širokou soupisku odshora dolů, na každé pozici různé typy a chceme mít výsledky. Nevíme, jestli nám to vynese postup do play off, ale teď se soustředíme na první zápas,“ řekl kouč Hawks po příletu do Prahy.

Do sezony mužstvo vstoupí zítra v O2 areně proti Philadelphii. Colliton patří k těm, kteří už Prahu navštívili. „Ale nehrál jsem tady. Bude to zážitek, jiné prostředí, fanoušci. Každopádně nás čeká úvodní utkání sezony, první vážný test. Chceme si to užít,“ vykládal.

Mezi svěřence v jeho stáji patří taky mladí čeští útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf. První z nich může v pátek prožít velkolepý debut v NHL. „Nikdy nevíte, jak si tihle kluci zvyknou, když přijdou, ale on měl skvělý kemp a taky nějaké zkušenosti se Severní Amerikou jako junior. Udělal na mě dojem pracovitostí, maká, i když nemá puk. Je to výborný bruslař s fantastickou střelou. V tom je jeho síla. I naposledy v přípravě v Berlíně se dostával do šancí, jen neměl štěstí, aby skóroval. Myslím, že může být v útoku produktivní, dodat mu údernost a zároveň být platný při napadání. To je pro něj dobré znamení,“ řekl Colliton o Kubalíkovi.

Kämpf plnil spíš úlohu obranáře. Jako zkušenější může českému parťákovi pomoct, zároveň se očekává, že Kubalík ho postrčí víc do ofenzivy, aby sám víc střílel a bodoval. Většinu přípravných zápasů nastupovali s Brandonem Saadem, Jejich útok se Collitonovi zamlouval. „Byli dobří od prvního dne. Jsou schopni nastupovat proti nejlepším útokům soupeřů a taky sami přispět v ofenzivě. Můžou pro nás sehrát skvělou roli,“ dodal kouč Blackhawks.