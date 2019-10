Zibanejad skládá hudbu a drtí NHL: První lajna hraje videohru, směje se bek | iSport.cz

Jeho trejd znamenal v Rangers konec jedné éry. Vedení poslalo do Ottawy fanoušky milovaného Dericka Brassarda, který tvořil s Matsem Zuccarelem osu týmu, přišel talentovaný Mika Zibanejad. V minulé sezoně už došlo také na očekáváný odchod norského šikuly "Zucca", který oplakal i Henrik Lundqvist, ale smutek důrazně utnul start nového, pro celek z New Yorku dost možná přelomového, ročníku.

Na scéně se objevil skrytý poklad. Zibanejad už minulou sezonu v klubu, který formoval svou budoucnost, řádil. V 82 zápasech nasbíral 74 bodů (30+44) a jak skončil, tak i začal. Po úvodních dvou zápasech Rangers, v nichž porazili Winnipeg 6:4 a Ottawu 4:1, má na kontě čtyři góly a stejný počet nahrávek. Hattrickem s asistencí navrch skolil i své bývalé zaměstnavatele ze Senators.

Viditelně pookřál příchodem Artěmije Panarina, kterého Jezdci získali na trhu volných hráčů. Padli si do noty parádně. Už krátce na startu soutěže předvádějí kombinace na jeden dotyk, spojení ještě se sniperem Pavlem Bučněvičem funguje na výbornou. „Někdy vypadají, jak kdyby hráli videohru," usmíval se po druhé z výher bek Marc Staal. „Zmáčknou pár tlačítek, puk lítá z hokejky na hokejku a akce vypadají krásně. Když hrají v takovém laufu, máme obrovskou výhodu," uvědomoval si zadák.

Sám Zibanejad vypadal překvapeně hlavně po kombinaci vedoucí ke gólu 2:1. „Nedokážu vysvětlit, co se to teď děje. Hraju s neuvěřitelnými hráči. Dostávám se řady šancí a zatím vycházejí. Budu se toho snažit využívat, co to jen jde," komentoval centr elitní formace.

Šestadvacetiletý Švéd během léta nezahálel. Kromě dřiny v posilovně pracoval také na hudbě, jeho poslední dvě skladby "Nobody" a "Moves" mají na Spotify miliony přehrání, pravidelně zároveň koncertuje. Svou vášeň umí díky pokoře se sportem spojit. „Všem jsem říkal, jakým skvělým hráčem je. Mám z něho hroznou radost, neznám lepšího kluka. Vynaložil obrovské množství práce, takže nejsem vůbec překvapený, že má výsledky," chválil kouč Rangers David Quinn.

Uměleckou povahu ukazuje u fanoušků čím dál tím populárnější Mika i na ledě. Sledovat řádění první lajny Blueshirts je zatím jako poslech symfonie. Na twitteru se dokonce začaly objevovat příspěvky, že by v Madison Square Garden měli vyměnit tradiční goal horn a pouštět Zibanejadovy písničky.

Vtipy přitom nebyly zase až tak daleko od pravdy. Koneckonců byl útočník ze Stockholmu před minulou sezonou vedením požádán, jestli by nesložil intro Rangers, které hrálo v Madison Square Garden během představování týmu před prvním zápasem ročníku. „Tři týdny do začátku soutěže se mně v klubu zeptali, jestli bych nechtěl složit song, který bude hrát při týmovém nástupu," vyprávěl Zibanejad nesměle v lednovém rozhovoru pro NBC. „Nastupovat na svou písničku bylo vážně divné," dodal s úsměvem.

V bytě má stůl vyhrazený přímo k tvorbě. „Sednu si k němu klidně i po tréninku. Hudba mi pomáhá relaxovat a odpočinout si od ostatních věcí. I hokeje," prozradil.

Zibanejad má ve sbírce stříbro z mistrovství do osmnácti let a zlaté medaile ze šampionátů dvacítek i dánského mistrovství v roce 2018. Rozhodně nemá ale dost, ba naopak, jak sám říká, ještě neřekl poslední slovo...