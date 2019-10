Rittich maže náhradníka, pak se smál. Smekl trenér i nejlepší bek NHL | iSport.cz

"Pumpuje do nás tolik sebedůvěry, že to snad ani není možné," ocenil Ritticha v rozhovoru pro klubovou TV kapitán Flames Mark Giordano. Obličej měl ještě zrudlý únavou, jeho tým před pár minutami dovedl nájezdovou loterii s Dallasem do vítězného konce (3:2).

Český brankář zastavil 34 puků, v prodloužení vychytal trestné střílení ruskému bombarďákovi Alexandru Radulovovi a tím jen předznamenal svou show při nájezdech! V nich ho ze čtyř exekutorů překonal jen v první sérii Tyler Seguin a Flames získali bod navíc, aktuálně jsou na sedmé příčce v Západní konferenci, kterou v minulé sezoně v základní části ovládli.

Až do noční výhry nad Dallasem se přitom Rittich v nájezdech soužil. "Viděli jste moji zámořskou bilanci z nájezdů? Ne? Tak se na ni ani nekoukejte, byla to vůbec moje první výhra," smál se v pozápasovém rozhovoru.

"Zákrok proti Radulovovi z prodloužení byl naprosto klíčový, skvělá práce! A stejně tak si vedl znamenitě při nájezdech," chválil trenér Bill Peters, který 27letému odchovanci Jihlavy maximálně věří.

Rittich chytal proti Coloradu (3:5), čistým kontem zničil Vancouver (3:0), následně prohrál v prodloužení s Los Angeles (3:4), aby naposledy skalpoval v American Airlines Center Dallas. Proti Kings přitom chyboval, když propustil nahození Seana Walkera z těžkého úhlu, Peters ho ale v brankovišti podržel. Flames přitom hrají v rychlém sledu, na led vyjíždí skoro obden.

Suma sumárum: v sezoně má zatím Rittich odchytáno 244 minut a 23 vteřin (2.46 branky na duel, 92.9% úspěšnost zákroků), jen Braden Holtby z Washingtonu lapá více, a to jen o necelou minutku. O pět let starší Cam Talbot, kterého Calgary přivábilo před sezonou jednoletou smlouvou na 2.75 milionů dolarů z Philadelphie, se zatím choulí jen na střídačce.

Rittich má dvouletý kontrakt se stejným ročním základem jako kanadský rival.

"Proti Dallasu to byl hodně dobrý zápas, silný soupeř, na jehož ledě bereme dva body, jsme spokojení. Pár chyb tam bylo, ale v průběhu duelu jsme se zlepšovali, třetí třetina byla výborná. Nevzdali jsme se, ukázali jsme, jak jsme hladoví," ocenil hru svého týmu Rittich.

"Every night, every game, I'm in the zone. That's why I'm there."



David Rittich talks to #Flames TV about his huge night in Dallas. pic.twitter.com/Y1k3VZZUGS — Calgary Flames (@NHLFlames) October 11, 2019

"Utkání mělo být rozhodnuté mnohem dřív, žádné prodloužení ani nájezdy být nemusely, měli jsme spoustu střeleckých příležitostí," lamentoval Jamie Benn, který v první minutě závěrečné periody vystřelil domácím vedení 2:0.

Elias Lindholm a Noah Hanifin ale vyrovnali na 2:2, vítězný gól zapsal v nájezdech Johnny Gaudreau. "Každou noc, každý zápas, se maximálně soustředím, proto jsem tam, kde jsem. Teď se ale cítím hodně unavený,“ zakončil povídání Rittich.

"Je výborný už od kempu, jen navazuje na své výkony z loňska. Je hodně klidný, nebojí se s námi na ledě komunikovat, to je dobře, v tom šel hodně nahoru! Díky němu jsme do sezony vstoupili pravou nohou," smekl před svým brankářem Giordano, držitel Norris Trophy pro nejlepšího zadáka NHL za uplynulou sezonu.

