David Pastrňák dal čtyři góly! Boston dotáhl k výhře nad Anaheimem | iSport.cz

Třiadvacetiletý Pastrňák skóroval v každé třetině. Poprvé se trefil v přesilovce v 5. minutě bez přípravy z levého kruhu, druhou branku přidal ve 32. minutě z druhé strany opět "z první". Svou pohotovost havířovský rodák osvědčil ve 43. minutě dorážkou po buly a střelecké představení zakončil o dvě minuty později opět v přesilové hře do odkryté branky po krásné nabídce Brada Marchanda.

Can't stop, won't stop.



That's an @Enterprise hatty (plus one) for David Pastrnak (@pastrnak96)! pic.twitter.com/Vaf3vdRGua