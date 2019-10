V Bostonu pějí ódy na Pastrňáka. Je úchvatný, zaznělo v kabině Bruins | iSport.cz

Odpolední pondělní zápas byl pro Pastrňáka jedním z jeho nejproduktivnějších vůbec. Pálil z mnoha různých pozic, a když už se ke střele dostal, prakticky pokaždé byl úspěšný. Čtyři z jeho pokusů totiž skončily v kleci jinak výtečného amerického brankáře Johna Gibsona.

Pastrňák tak zapsal první čtyřgólový zápas kariéry a pětadvacátý v historii Bostonu. „Je úplně jedno kde je nebo v jaké je pozici, nikdy nesmíte souboj s ním vypustit. Jakmile totiž dostane puk, hned míří do střelecké pozice,” chválil pro klubové stránky Marchand, který vedle havířovského rodáka už nějaký ten zápas odehrál.

Pastrňák po utkání potvrdil, že mu (narozdíl od mnoha ostatních) vyhovují odpolední zápasy. Do haly si dorazil v lososovém obleku a s kloboukem na hlavě a za sebou měl pouze snídani složenou z vajec a palačinek. To bude, zdá se, ten správný recept na úspěch.

„Po snídani jsem se cítil dobře, tato utkání mi prostě sedí. Baví mě, že se můžu prostě probudit a jít hrát, nad ničím nemusím dumat, nic nemusím v hlavě řešit. Jen vstanu a hraju,“ popisoval.

A přesně tak to bylo, Pastrňák vyrovnal klubový rekord v počtu vstřelených branek v jednom utkání a zároveň sám bodoval ve čtvrtém duelu v řadě. V základní části NHL vstřelil hattrick popáté a byl spokojený. Aby ne, před sezonou si předsevzal, že chce být lepším hráčem než v té předchozí. To zatím celkem vychází, ne?

V ročníku 2018/19 zvládl nasbírat 38 gólů a 81 bodů, což byla jeho kariérní maxima. Teď je zatím rozjetý na 82 branek a 137 bodů. Ale to jsou jen čísla...

„Hraje zatím skvěle, tohle přesně od něj potřebujeme,“ pochválil ho na pozápasové tiskové konferenci trenér Bruce Cassidy. „Zatím se nám ještě nedaří pravidelně skórovat, ale jemu to jde, máme radost, že je takhle rozjetý. Celý útok skvěle šlape,“ nezapomněl připomenout dosavadních pět Bergeronových a devět Marchandových bodů.

Celkem první formace nasbírala už 24 bodů a vstřelila 11 z 16 branek. Navázala tak na úspěchy z poslední sezony, hodně i díky Pastrňákově střeleckému apetitu.

David Pastrňák právě vstřelil svůj čtvrtý gól v zápase • Foto Reuters / Winslow Townson-USA TODAY Sports

„Je skutečně nadaný a má ten správný instinkt kanonýra, a to je úchvatné. Navíc se nebojí chodit do míst, kde to bolí. Chce být tím rozdílovým hráčem, a to není nic snadného,“ řekl Bergeron, který byl v lednu 2018 posledním čtyřgólovým střelcem Bruins.

To potvrdil i Marchand, který sám moc dobře ví, jak náročné je dávat v NHL góly, ale i on je střílí na pravidelné bázi. Má za sebou přece jen čtyři sezony v řadě, ve kterých uspěl pokaždé minimálně čtyřiatřicetkrát.

„Je tak úspěšný, protože si dokáže vždycky na ledě najít to správné místo. Ví, kam jít, a kam půjde puk. Uspět navíc dokáže odkudkoliv, což předvedl při té čtvrté brance,“ vykládal Marchand.

Pastrňák tak napodobil Anthonyho Manthu z Detroitu a Jamese Neala z Edmontonu a je třetím hráčem sezony, který vstřelil v jednom utkání čtyři branky.

VIDEO: Sestřih utkání Anaheim - Boston