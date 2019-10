Strašidelné dno. Dallas a New Jersey měly zářit, ale trápí se i s posilami | iSport.cz

Podívejme se nejdřív na New Jersey. Tým Devils posiloval ještě před červencovým otevřením trhu s volnými hráči. Na draftu totiž volil z první pozice a byl tak posílen o americký supertalent jménem Jack Hughes. K tomu připočtěte příchod elitního zadáka P.K. Subbana, špičkového silového křídla Waynea Simmondse a superhvězdy z KHL Nikity Guseva.

Velkým plusem bylo i to, že klub neztratil žádnou tvář a mladé naděje, jako Nico Hischier či Pavel Zacha, byly zase o rok zkušenější. Prvních 34 minut sezony bylo přímo famózních! Jenže vedení 4:0 Devils ztratili, prohráli s Winnipegem 4:5 po samostatných nájezdech a od té doby příznivci klubu trpí.

Následovaly porážky s Buffalem, Philadelphií, Edmontonem, Bostonem a v pondělí s Floridou. Ta poslední bolela obzvlášť, tým znovu ztratil vysoké vedení, tentokrát 4:1. To si mimochodem vybojoval už ve 22. minutě.

„V tomhle umí být hokej pěkně divný. Můžete mít skvělý kemp, přípravu, dobrou partu a pak začne sezona a najednou se vůbec necítíte tak dobře, jak byste chtěli. Je to skličující. Musíme být lepší,“ řekl pro NHL.com Hall, který sám zatím skóroval jen jednou.

VIDEO: Sestřih utkání New Jersey - Florida

No a co posily? Simmonds, kterému klub vyplácí 5 milionů dolarů ročně, má zatím bilanci 0+1. Gusev skóroval dvakrát a jednou nahrával a Subban má na kontě dvě asistence. Nejhůře je na tom zatím Hughes, který ještě nebodoval a má bilanci minus čtyři. „Mám pocit, že jsem se každým zápasem zlepšoval, jakmile se to ke mně začne víc odrážet, tak se rozjedu,“ burcuje teenager.

V to doufá určitě i trenér John Hynes, který asi nečekal, že odstartuje s bilancí 0-4-2. Celkem 29 obdržených branek je nejhorší počin v soutěži a 13 vstřelených ho také řadí k tomu nejslabšímu, co zatím bylo v prvních říjnových týdnech k vidění. Jeho tým navíc ještě nedokázal využít přesilovou hru.

„Moc dobře víme, že jsme pár těch utkání už měli vyhrát, bohužel to nevyšlo, ale nechceme reagovat přehnaně. Kluci teď dostanou den volno a do příštího zápasu proti Rangers se pokusíme to nefungující vylepšit,“ dodal čtyřiačtyřicetiletý trenér, který je u klubu pátým rokem.

Dallas trápí zoufalá ofenziva

Velké věci se čekají také od Dallasu, ale tým, který před startem sezony obdržel v Las Vegas sedmý nejlepší kurz na vítězství ve Stanley Cupu (20:1) místo toho s bilancí 1-5-1 předvádí nejhorší start od ročníku 1990/91, kdy ještě sídlil v Minnesotě a jmenoval se North Stars.

Supersilný útok Stars v čele s Jamiem Bennem, Tylerem Seguinem, Alexandrem Radulovem a Joem Pavelskim má v sedmi zápasech průměr pod dvě vstřelené branky na zápas a za zmiňovanou čtveřicí jdou jen čtyři trefy! K tomu navíc připočtěte, že druhý nejlépe bránící tým poslední sezony je se 23 obdrženými góly teď šestý nejhorší.

Naposledy schytali Stars v repríze finále Stanley Cupu 1999 nakládačku 0:4 od Buffala. „Tohle je na nic,“ bručel kapitán mužstva Benn v rozhovoru pro dallasnews.com.

Na začátku ročníku se sice porážky snadněji hází za hlavu, ideálně s tím, že sezona je dlouhá a bodů je k dispozici ještě plno, ale až pak klubu na postup do play off budou chybět tři-čtyři, možná si v Dallasu vzpomenou, jak jich v říjnu přes deset zbytečně ztratili.

VIDEO: Sestřih utkání Buffalo - Dallas

„Jsme v té jámě všichni spolu, před sezonou nikdo neříkal, že to bude snadné,“ řekl Radulov, majitel jedné branky a jedné nahrávky. „Musíme se tím prokousat a najít cestu ven. Zápasy jako ten proti Buffalu je třeba hodit za hlavu,“ nabízel odpověď.

Stars podobně jako Devils trápí hra v přesile, která se nedá v jejich případě zatím nazývat výhodou. Tým z Texasu totiž využil pouze jednu ze dvaadvaceti možných, úspěšným střelcem byl Benn. Daleko víc se čeká taky od Pavelskiho, který se po třinácti letech v San Jose zatím nedokázal přizpůsobit a v sedmi zápasech má jedinou asistenci. A pouhých deset střel na bránu.

Trenér Jim Montgomery bude asi muset sáhnout po změně systému, vysunuté napadání možná funguje, ale výsledky se nedostavují. Dallas nedává góly, s pukem jsou hráči místy nemotorní a když už v šanci jsou, tak působí nejistě. „Nikdo není spokojený s tím, kde se teď nacházíme, ale to se otočí,“ tuší trenér. „Sezona je ještě dlouhá,“ přišel s frází.

Co může Dallas uklidňovat? V sezoně 1990/91, kterou Stars začali tak mizerně, nakonec tým došel až do finále Stanley Cupu...