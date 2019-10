I Bulis má svou čtyřku: Pastrňák? Každý o něm už ví, on stejně sází góly | iSport.cz

Je čtyřgólový večer v NHL tak výjimečný, že se na něj nikdy nezapomene?

„No jasně, mám to všechno doma na zdi. (usměje) Dostal jsem od Montrealu takovou plaketu i s pukem, je tam datum... Na tohle se nezapomíná. Navíc se tenkrát psalo, že posledním hráčem, který dal čtyři góly Philadelphii, byl Mario Lemieux. A pak já.“ (směje se)

Chápu, hodně dobrá společnost.

„Navíc ten zápas měl ještě jeden příběh. Trochu jsem se zrovna v Montrealu chytil s vedením, byla to moje poslední sezona v klubu. Nedostával jsem čas v přesilovkách, chtěli mě i stáhnout ze sestavy. Dvě hodiny před zápasem s Flyers ale přišel generální manažer (Bob Gainey), předtím s ním asi mluvil i můj agent a spustil: ´Dobře, dnes dostaneš velký prostor, půjdeš na každou přesilovku, ukaž nám, co dokážeš´. Vyvíjel na mě tlak. No a panbíček to viděl.“

Takže jste jim ukázal a dal čtyři góly. Co následovalo pak?

„Pamatuju si, jak se tomu Radek Bonk hodně dlouho smál a říkal, že jsem manažerovi vrazil kolík pěkně hluboko do zadku. (směje se) Všechno se ale otočilo.“

Pomohly vám čtyři góly?

„Do té doby jsem měl, mám pocit, osm gólů, byl konec ledna a sezonu jsem skončil na dvaceti. Už jsem pak i zůstal na přesilovkách. Na čtyři góly se nezapomíná. Taky v úterý ráno mi hned ségra psala, že David Pastrňák dal taky čtyři góly. Paráda!“

Při výhře 4:2 dal všechny góly Bostonu. Baví sledovat, kam se posune dál?

„Přesně, nejen, že je českou hvězdou. David je už hvězdou NHL mezi všemi těmi Kanaďany. Všichni o něm vědí, dávají si na něj pozor a stejně to tam sází. Viděl jsem jeden zápas Bostonu minulý týden a hned si všimnete neuvěřitelné spolupráce mezi ním a Marchandem. Celá lajna si sedí, těžko se zastavují. Hrozně mu takový úspěch přeju, David je neuvěřitelný hráč a pořád mu je teprve 23 let. Hlavně, aby neměl nějaká zranění, ale budoucnost má před sebou velkou.“

Fascinuje mě, jak se dovede každý rok v NHL zlepšovat, posouvat svoje ofenzivní čísla. Právě tohle musí být extrémně těžké, když každý si vaše číslo zakroužkuje jako nebezpečí, ne?

„Určitě, to je velká věc. Důležitá věc ale taky je, že hraje ve výborném týmu. Když jsem hrál ještě v Montrealu, měli jsme Boston rádi, v play off jsme je většinou posílali domů. (usměje se) Tohle už ale neplatí, Bruins jsou jedním z nejlepších klubů v NHL.“

Až tak, že jste schopen si na ně někdy nařídit budík a vstávat na zápasy?

„Vyplatí, ale zase takovej blázen nejsem, že bych to dělal každý večer. (směje se) Vstávám spíš brzy ráno, takže se koukám víc na zápasy ze Západní konference, vidím častěji San Jose nebo Vegas. V pondělí jsem se díval třeba i na St. Louis s Islanders. Manželka je ze mě teda už nervózní. (usměje se) Ale co je v televizi, dívám se pořád, hokej sleduju pořád hodně, extraliga, NHL, baví mě to.“

We'll save you some time.



Here are all four of @pastrnak96's goals in one place.#NHLBruins pic.twitter.com/NV2AuBjjBh — Boston Bruins (@NHLBruins) October 14, 2019

Tak zkuste si tipnout. Může se David Pastrňák přehoupnout přes 50 gólů?

„Může, důležité je, že chodí pravidelně na přesilovku. Je těžší, když máte jednoho střelce a kolem něj se pořád někdo točí. Ale Pastrňák s Bergeronem a Marchandem jsou stabilní trojkou už pár let, rozhodují zápasy, táhnou Boston. Mám Pastu rád, ale úplně stejně mě baví se dívat i na Marchanda, oba jsou jedni z nejlepších ofenzivních hráčů v lize, do toho Bergeron, který zase hraje výborně dozadu. Nádhera. Padesát by mohl David dát, třeba by už mohl předběhnout Ovečkina, ne?“

Vyhrát titul nejlepšího střelce šestkrát za sebou je už dost, pravda...

(usměje se) „Přesně, hlavně se mi líbí, že David Pastrňák se už hodně blíží na stejnou linku jako ta největší jména v lize. Jde z něho velký respekt. Když vidíte jména jako Crosby, Ovečkin, McDavid, on se k nim hodně přibližuje. Jestli už tam tedy není taky.“