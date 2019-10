V Orrových stopách. Produktivitě celé NHL vévodí obránce Carlson | iSport.cz

Pouze legendárnímu Bobbymu Orrovi se dvakrát podařilo stát se lídrem bodování celé NHL z pozice obránce. Proto je start do sezony, který zažívá Američan John Carlson z Washingtonu, o to famóznější. Nejen že je nejproduktivnějším hráčem a zároveň nejlepším nahrávačem, ale především na ledě působí naprosto dominantně. V současné chvíli není v lize lepší obránce. „Je pro náš tým hrozně důležitý i jako lídr. Hodně mluví. Ať už při hře, na lavičce nebo v kabině. A k tomu hraje výborně,“ řekl o Carlsonovi trenér Todd Reirden.

Díky svým výkonům vstoupil Carlson do velice prestižní společnosti. V minulosti se totiž prvních dvacet bodů v sezoně podařilo posbírat rychleji jedinému muži, a tím byl Paul Coffey z Pittsburghu v sezoně 1988/89. Carlsonův počin je zápisem do historie a všichni se v zámoří ptají, zda je možné nastoupené bodové tempo udržet.

„Neřeším to. Mám tolik bodů, protože se daří střelcům okolo mě,“ řekl Carlson pro web The Athletic. Jistě, Carlson má možnost nabíjet třeba Alexandru Ovečkinovi, jenže to samo o sobě nestačí. „Jeho vnímání hry je jedinečné,“ dodal trenér Reirden.

VIDEO: Takhle Carlson ve středu načal Calgary

Carlsonovi především pomáhá, že v rámci týmu dostal stěžejní pozici. Na ledě tráví skoro 26 minut, a pokud má Washington přesilovku, buďte si jistí, že ji řídí on. Však v ní už také nasbíral šest bodů. Ale pozor, rozhodně to není tak, že by mu zrovna hrálo do karet pouze štěstí. Pouze šest asistencí je takzvaně druhých. Zbytek jsou buď vstřelené góly, nebo přihrávky, které přímo vedly k brankám.

Aby mohl Carlson dokazovat ofenzivní schopnosti každý zápas, potřebuje i podporu od svého obranného parťáka. A tím je Michal Kempný. Zatímco Carlson se může soustředit na svou přirozenou hru, Kempný vše jistí. „Je pro nás důležitý a pro mě dvojnásob. Hraje se mi sním skvěle,“ řekl Carlson o Kempném. Spolupráce začala již před dvěma sezonami, kdy se o jejich souhru Washington opíral při cestě za Stanley Cupem.

Šance získat Art Ross Trophy, tedy ocenění pro nejproduktivnějšího hráče, se v éře Connora McDavida zdá jako utopie. Tím spíše, když jste obránce. Za posledních deset let se nejblíže zisku trofeje ocitl švédský zadák Erik Karlsson, který byl v ročníku 2015/16 pátý v pořadí. Už jen výkon, kdy za 82 utkání získal stejný počet bodů, byl brán jako něco mimořádného.

Když se Carlson vyvaruje výkyvům a týmu se bude dařit, mohl by se pokusit minimálně o překonání hranice bodu na zápas. Pokud by se to povedlo, minimálně o jedné trofeji by v tom případě bylo jasno. O Norris Trophy udělované nejlepšímu obránci.

Bodování: