Vládce NHL! Pastrňák vyhnal brankáře a dokázal, co zatím jen legenda Orr | iSport.cz

Šestý vítězný zápas Bostonu v řadě se nerodil snadno, ačkoliv první pohled do statistik mluví trochu jinak. V 6. minutě útočník Jake DeBrusk využil hrubky elitního obránce Krise Letanga a laxního zásahu brankáře Matta Murrayho a domácí vedli 1:0. Ve 14. minutě poprvé zafungovala spolupráce Pastrňák-Brad Marchand. Český útočník vypíchl kotouč u hostující klece a jeho parťák ze vzduchu zavěsil - 2:0.

Forvard s číslem 88 v tu chvíli dokázal bodovat ve dvanáctém utkání v řadě, což se mu v kariéře povedlo podruhé. Mít minimálně dvě takové série před dosažením 24 let věku (to Pastrňákovi bude až na konci května) zvládl pouze legendární Bobby Orr, kterému se to povedlo třikrát.

Ale zpět k utkání. Ve 25. minutě přišla Pastrňákova gólová chvíle, hvězda Bruins vypálila švihem zpoza obránce, puk minul Murrayho vyrážečku, olíznul tyčku a s cinknutím skončil v kleci - 3:0 a střídání brankářů. Do hry musel náhradník Tristan Jarry, který měl Pittsburghu pomoci poničit jednu drsnou statistiku.

VIDEO: Pastrňák se trefil švihem

Bilance Bostonu ve chvíli, kdy vede o tři branky, byla od roku 2010/11 celkem 193-1-4. Pens ale zabrali a díky chybám, které produkovali domácí, to najednou v čase 39:57 bylo 4:3 pro Pittsburgh. Nepříjemný gól do šatny dal bek John Marino, na kterého po jeho návratu z trestné lavice obránci zapomněli, a on si tak stylově došel pro první gól kariéry. A naštvaný Jaroslav Halák rozštípal o branku svou hokejku.

„S pukem nám to dneska zase tolik nešlo, zbytečně jsme ho ztráceli, a to není proti kvalitnímu týmu jako je tenhle moc dobré. Jsou strašně šikovní, nemůžete jim dávat tolik příležitostí jako jsme jim dali my,“ řekl pro Boston Herald útočník Marchand, ze kterého se nakonec stal hrdina utkání.

Ve 49. minutě během hry 4 na 4 udržel puk při soubojích s Jevgenijem Malkinem a Bryanem Rustem a následně nahrál střílejícímu obránci Toreymu Krugovi - 4:4. V 59. minutě pak po sólu (a s pořádnou porcí štěstí) zápas rozhodl. Jarry jeho pokus lapačkou minul, jenže puk se odrazil do tyče a brankář si ho srazil za čáru - 5:4, rozhodnuto.

„Viděl jsem, že to šlo do tyče, a že lidi slaví, ale když jsem objížděl branku, puk se ještě kutálel k čáře. Měli jsme štěstí,“ řekl popravdě střelec branky.

Podobně mluvil trenér Bruce Cassidy, pro kterého mělo utkání vzdělávací hodnotu. Jeho svěřenci tentokrát uspěli.

„Máme teď celkem slušnou pozici,“ připomněl kouč, že jeho parta je druhá v NHL a ztrácí na Washington, který má dva zápasy navíc, jediný bod. „Možná jsme potřebovali malý kopanec do zadku, abychom viděli, jak se s celou situací popereme a sami hráči si vše vyřeší. Evidentně to zvládli,“ těšilo trenéra.

VIDEO: Sestřih utkání Boston - Pittsburgh

Marchand nakonec zápas zakončil s bilancí 2+3, podruhé během čtyř utkání zvládl v zápase posbírat pět bodů a rázem je z něj druhý muž kanadského bodování. Hned za Pastrňákem.

Kanaďan tak je prvním hráčem klubové historie, který v prvních 14 zápasech sezony dvakrát zažil pětibodové utkání. Z hlediska ligy je desátým za posledních 33 let. Naposledy to dokázal před sedmi lety Thomas Vanek.

A ještě jedno číslo, duo Pastrňák-Marchand je teprve čtvrtou dvojicí Bostonu, která dokázala bodovat v prvních osmi domácích zápasech sezony. Rekord drží s číslem 15 Bobby Orr a Phil Esposito.

Pastrňák už Orra jednou vyrovnal, třeba to zvládne i podruhé.

Bodování a střelci NHL: Bodování:



1. Pastrňák (Boston) - 29 bodů (14+15)

2. Marchand (Boston) - 28 (10+18)

3. Draisaitl (Edmonton) - 27 (13+14)

4. McDavid (Edmonton) - 24 (7+17)

5. Carlson (Washington) - 23 (7+16)



Góly:



1. Pastrňák (Boston) - 14

2. Draisaitl (Edmonton) - 13

3. Ovečkin (Washington) - 11

4. Matthews (Toronto) - 11

5. Neal (Edmonton) - 11



