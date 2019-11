Skvělý Nečas bral poprvé v NHL dva body v zápase, Mrázek vychytal výhru | iSport.cz

V tomto případě Brady Tkachuk puk do klece Caroliny dostal

Nečas nejdříve zvýšil v závěru úvodní třetiny na 2:0 i se štěstím, protože stál ve správnou chvíli na správném místě. Vladislav Naměstnikov zblokoval střelu přímo na hůl českého hráče, který bez problémů trefil z pravého kruhu odkrytou branku. Druhý bod si dvacetiletý útočník připsal v 58. minutě, když po jeho přihrávce završil Joel Edmundson střelou od modré čáry debakl Ottawy.

VIDEO: Sestřih utkání Carolina - Ottawa

Carolina vedla už ve 37. minutě 5:0, poté se Mrázek ještě ve druhé třetině připravil vlastní chybou o čisté konto. Ostravský rodák nezpracoval u zadního mantinelu nahozený kotouč, který získal Colin White a pohotově ho zasunul do prázdné branky. Český gólman za další branku na 6:2 nemohl, z dorážky ho překonal Brady Tkachuk.

Washington inkasoval poprvé ve čtrnácté minutě a nevyšel mu vůbec vstup do druhé třetiny, v níž pustil v úvodních 45 sekundách dvě branky a prohrával už 0:3. Dvěma góly dostal Capitals na dostřel Jevgenij Kuzněcov. Nejdříve snížil ze samostatného úniku, do kterého ho poslal Vrána. V úvodu třetí třetiny ruský útočník doklepl z úhlu do odkryté branky Kempného střelu od modré čáry, která se k němu odrazila od zadního mantinelu.

VIDEO: Sestřih utkání Washington - Arizona

Nejlepší tým NHL vyrovnal v předposlední minutě zásluhou T. J. Oshieho, který vstřelil gól i v prodloužení. Rozhodčí ale branku kvůli ofsajdu odvolali. V nájezdech skórovali jen hráči Arizony, ten vítězný si připsal Nick Schmaltz.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:47. Kuzněcov, 42:23. Kuzněcov, 58:44. Oshie Hosté: 14:15. Keller, 20:10. Fischer, 20:45. Grabner, . Schmaltz Sestavy Domácí: Samsonov (Holtby) – Carlson (A), Kempný, Gudas, Orlov, Jensen, Siegenthaler – Oshie, Bäckström (A), Ovečkin (C) – T. Wilson, Kuzněcov, J. Vrána – Pánik, Eller, Stephenson – Hathaway, Dowd, Leipsic. Hosté: Raanta (Kuemper) – Demers, Ekman-Larsson (C), Goligoski, Chychrun, Oesterle, Ness – Kessel, Schmaltz, Dvorak – Hinostroza, Stepan (A), Keller – Garland, Söderberg, Crouse – Fischer, Richardson (A), Grabner. Rozhodčí Brenk, L'Ecuyer – Toomey, Gibbs Stadion Capital One Arena, Washington Návštěva 18 573 diváků