Mlčící miliony z Texasu, góly dává Faksa. Velké zklamání, zlobí se kouč | iSport.cz

Kapitán Dallasu Jamie Benn se klidně pustí i do gólmana • Reuters / Jeff Curry-USA TODAY Sports

Tyler Seguin poslal puk do detroitské klece a dal svůj první gól sezony • AP Photo/Paul Sancya

Týmy New Jersey a Dallasu odstartovaly hrozivě, kdo se první zvedne? • Profimedia / Koláž: iSport.cz

Jamie Benn a Tyler Seguin by měli dávat góly, ale zatím to nevychází • Profimedia

S velkým očekáváním vstupovali do sezony hokejisté Dallasu, kteří se v posledním play off téměř dostali mezi nejlepší čtveřici a přes léto ještě přivedli osvědčeného střelce Joe Pavelskiho ze San Jose. Start do ročníku mužstvu hrubě nevyšel, a i když se z počáteční mizérie Dallas vyhrabal, pořád se trápí. Štědře placené hvězdy totiž nedávají góly a ve střílení branek je tým s průměrem 2,39 třetí nejhorší v NHL.