Nulaři v NHL! Mezi hráči, kteří za čtvrt sezony nebodovali, je i jeden Čech | iSport.cz

David Gustafsson, útočník, Winnipeg

David Gustafsson • Foto Reuters / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Odehrané zápasy a průměrný čas na ledě: 16 / 6:00

Bilance v minulém ročníku: -

Bilance v NHL: 16 zápasů, 0 bodů (0+0)

Plat: 792 500 dolarů

Jak velkou měl asi devatenáctiletý Gustafsson radost, když se na začátku sezony dozvěděl, že se zvládl dostat do prvního týmu a nebude muset po letním příchodu ze švédského HV 71 vůbec na otrkanou do AHL. Jenže teď by tam možná chtěl. Ze všech hráčů NHL, kteří mají v sezoně odehráno minimálně 10 utkání, je v průměrném čase stráveném na ledě horší jen Micheal Haley. Těžko říct, jaký smysl podobný postup pro vedení Jets má, ale mělo by si dát pozor, aby hráči úplně nezničilo sebevědomí.