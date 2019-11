Pastrňák a Hart Trophy? Může být! Boston ukázal nový dres | iSport.cz

Davida Pastrňáka si hlídá Jesper Bratt z New Jersey • AP Photo/Kathy Willens

Novináři NHL.com si po čtvrtině soutěže posvítili i na možné vítěze prestižní Hart Trophy a v TOP 5 hráčů se objevil i David Pastrňák, který prožívá geniální start do ročníku. • Koláž iSport.cz

V NHL aktuálně všechny kluby odehrály minimálně dvacet utkání (nejvíce 27 má Calgary, nejméně 21 Tampa), což je za mořem ideální čas predikovat laureáty posezonních trofejí. Novináři NHL.com si po čtvrtině soutěže posvítili i na možné vítěze prestižní Hart Trophy a v TOP 5 adeptů se objevil i David Pastrňák, který prožívá geniální start do ročníku.

Hodně rušno je i u jeho zaměstnavatele Bostonu, který představil třetí sadu dresů, a opětovně musel na marodku poslat kvůli problémům v dolní části těla prvního centra Patrice Bergerona, který s týmem neodjel na dvouzápasový trip do Kanady. Na duely proti Montrealu a proti Ottawě Bergerona v první brázdě nahradí David Krejčí. Ale nepředbíhejme.

Druhý David, Pastrňák, zatím za 23 utkání nastřílel 20 branek, což z něj dělá nejlepšího kanonýra NHL, navíc přidal 16 asistencí. V kanadském bodování mu patří čtvrté místo, třetí je jeho komplic z lajny Brad Marchand (16+23), na úplné špici se vyhřívá dvojlístek z Edmontonu Leon Draisaitl (16+32) a Connor McDavid (18+29). Oilers mají ale odehráno o tři duely více než Bruins.

Kanadské bodování NHL 1. Draisaitl (Edmonton) 26 48 (16+32)

2. McDavid (Edmonton) 26 47 (18+29)

3. Marchand (Boston) 23 39 (16+23)

4. Pastrňák (Boston) 23 36 (20+16)

5. J. Carlson (Washington) 25 36 (8+28)

6. MacKinnon (Colorado) 23 33 (14+19)

7. Matthews (Toronto) 25 30 (16+14)

8. Eichel (Buffalo) 24 30 (14+16)

9. Panarin (NY Rangers) 22 30 (12+18)

10. P. Kane (Chicago) 23 30 (11+19)

A kanadské bodování NHL celkem věrně kopírují i tipy dvaceti novinářů z NHL.com na vítěze Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezony 2019/20. Jak hlasování probíhalo? Každý z novinářů udělal svou TOP pětici a svým vybraným kandidátům mohl rozdat jeden až pět bodů. Když se sečetly výsledky, hned jedenáct z nich na první místo posadilo McDavida (87 bodů), pět si přálo za příštího držitele Hart Trophy Draisaitla (62 bodů). Třetí skončil Nathan MacKinnon z Colorada (55 bodů a čtyři tipy na první místo) a čtvrtý byl Pastrňák (40 bodů)!

Výborný počin, klobouk dolů! Posledním českým hokejistou, který si mohl pohladit špičku slavné trofeje, byl v roce 1999 Jaromír Jágr, který navázal na triumfy Dominika Haška z let 1997 a 1998. Historickým rekordmanem je Wayne Gretzky s devíti triumfy. Ale buďme soudní, na Pastu čeká těžká šichta, McDavid a Draisaitl hrají úžasně a „jen“ díky nim Edmonton vládne Pacifické divizi s 35 body.

Stejný počet bodů má i Boston, který kraluje divizi Atlantické.

McDavid Hart Trophy získal už v sezoně 2016/17, posledními dvěma vítězi jsou Taylor Hall a Nikita Kučerov. "Sledovat na ledě Connora s Leonem je něco neuvěřitelného. Jak pro nás pro hráče, tak pro naše fanoušky, každé utkání dostávají arenu do varu. Tento rok jakoby ještě postoupili na další level, jsou lídry na ledě i mimo něj," smekl před hvězdným duem obránce Oilers Matt Benning.

Za 47 bodovým Draisaitlem a o bod horším McDavidem je v produktivitě Edmontonu třetí Zack Kassian, který ale vygeneroval jen 18 bodů! "Jsou nejlepší z nejlepších, nikdo na ně nemá," smekl Kassian, který s oběma působí v jednom útoku. Pokud McDavid a Draisaitl udrží nastolené tempo a skončí po sezoně na prvním a druhém místě, stanou se pátou dvojicí z jednoho klubu v historii NHL, která by obsadila první dvě pozice v Hart Trophy.

Zatím naposledy se podobná rarita udála v sezoně 1970/71, kdy se nejužitečnějším borcem NHL stal Bobby Orr těsně stíhaný Philem Espositem.

Nová sada dresů? Čistá a úderná

Stáhnout bodový deficit na dvojičku z Edmontonu bude moci Pastrňák už během úterní noci na ledě Bell Center v Montrealu. Před odletem do Kanady se svými spoluhráči ještě stihl 23letý rodák z Havířova v neděli představit třetí sadu dresů, které dominuje velké písmeno B na černém podkladu.

"Vrátili jsme se do historie našeho týmu, inspirovali jsme se domácími dresy z let 1940 až 1950. Chtěli jsme být v designu čistí, jednodušší a úderní. To se myslím povedlo. Poprvé se v nich představíme v domácím prostředí TD Garden na tzv. Černý pátek v zápase proti Rangers," popsal na Twitteru myšlenky nového úboru prezident Bruins Cam Neely.

"Miluju čerň našich dresů, jsem jejím velkým fanouškem. Tam to všechno začalo. Myslím, že je klíčové, aby naši současní hráči znali historii našeho klubu, chtěli se o ní něco dozvědět. Tento dres by jim k tomu měl pomoci," dodal Neely.

V celkovém součtu jde už o šestou podobu alternativního dresu Bostonu Bruins. Dle ohlasů fanoušků na sociálních sítích tu nejpodařenější.